Directivos de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico indicaron hoy que esa entidad tendrá la presencia “adecuada” en FITUR, la conocida feria internacional de turismo que se celebra anualmente en Madrid.

José “Peco” Suárez, presidente de la Junta de Directores de Discover Puerto Rico (DPR), minimizó las críticas en cuanto a la participación de Puerto Rico en FITUR, cuando se compara con las delegaciones más numerosas de naciones vecinas del Caribe, y sostuvo que “se ha querido crear una controversia innecesaria”.

“Nosotros, Discover, va a un show prácticamente cada semana. Y nosotros vamos a shows donde tenemos una presencia espectacular, porque lo amerita, y la República Dominicana y Cuba no están ni presentes, y nadie dice nada”, comentó.

PUBLICIDAD

“FITUR es un gran show, es un espectáculo, es una cosa impresionante. Pero los tiempos van cambiando. Para mí, en mi opinión personal, ya se convirtió en un dinosaurio. Hay que ir, hay que tener presencia, pero nosotros en DPR todo lo hacemos en base a retorno de inversión”, agregó.

Explicó que DPR estará participando de la “primera parte” de la feria, que se enfoca en reuniones “business to business”, para reunirse con líneas aéreas, mayoristas de viajes, entre otros. La otra parte, agregó, es de consumidores, “que van miles y miles de españoles y madrileños a pasar por allí a recoger información de los distintos destinos”.

“Dependiendo del show, unos shows son más importantes para un mercado que para otros. Para el destino Puerto Rico, este es un show que hay que tener representación, pero no hay que botar la casa. No hay que hacer una inversión millonaria para poder sacar buenos frutos. Y esa es la posición de Discover. Nosotros estamos participando en conjunto con la Compañía de Turismo como equipo, pero, desde mi punto de vista, y de Brad (Dean, director ejecutivo de DPR) también, FITUR dejó de ser, hace décadas, desde los 90, no tiene la importancia que tenía en el pasado”, comentó.

“Así que debemos de participar, debemos de tener presencia, pero no hay que hacer una inversión millonaria. Aquí no se trata de quién tiene el recibidor más grande y quién hace más ruido con bachata y con salsa o lo que sea. Esto no se trata de eso. Esto es un negocio. Y no podemos mirarlo a través de unos ojos de ego, de que somos orgullosos y queremos tener lo más vistoso y lo más bonito. Pero no se trata de eso. Hay que mirarlo como un negocio”, insistió.

PUBLICIDAD

Agregó que, en el pasado reciente, Puerto Rico, bajo gobiernos del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, se ha ausentado de FITUR, sin que eso hubiese generado controversias. “De los últimos ocho años, en tres ocasiones no fuimos. 2014, 2015 y 2017 Puerto Rico no fue, bajo dos administraciones, rojas y azules, y no escuché a nadie gritar ni llorar. Así que vamos a hablar claro”.

Más allá de la controversia, Suárez indicó que Puerto Rico tiene presencia en FITUR para buscar atraer más turismo europeo a la Isla. “Sin duda hay oportunidad. Siempre hay potencial de seguir creciendo y solidificando ese mercado”. Agregó que DPR, ahora que cuenta con más fondos, estará trabajando también en mercados de Inglaterra y Alemania.

Por otro lado, Suárez, defendió la gestión de DPR y recordó que en el 2021, la Isla exhibió cifras récord de turistas y aseguró que, a pesar de las críticas, el modelo del DMO “está rindiendo frutos”.

“El modelo funciona. Las cifras sobre llegadas de pasajeros, de gastos de viajeros y alojamientos son cifras históricas, con récords históricos. La inversión y las gestiones de Discover para atraer al visitante han sido diseñadas de manera estratégica y efectiva, y todo de una manera medible y siempre pensando en el retorno de inversión.

“Nosotros en la Junta nos aseguramos de que velemos por cada centavo que se invierte. No se toman decisiones a base de influencias políticas, o a base de sentimientos, sino a base de qué va a producir esta inversión, de una manera cuasi científica, y contabilizamos el rendimiento de cada dólar que invertimos”, afirmó Suárez.

PUBLICIDAD

Repasó que en el 2021 hubo “recaudos récord a nivel de Hacienda; en alojamientos generamos casi $666 millones; en gastos de visitantes $2.7 billones ($2,700 millones); en reuniones y eventos que fue uno de los segmentos más afectados y que continúa siendo afectado, generamos $52 millones; en valor de cobertura mediática generamos unos $325 millones; y por el aeropuerto, que fue un año récord también de visitantes, viajeros a través del aeropuerto, donde dos terceras partes de los visitantes fueron personas que nos están visitando, no boricuas regresando a la Isla, fueron 4.8 millones de pasajeros”.

Suárez agregó que la Junta de DPR es “un grupo bien variado”, de 13 puertorriqueños, “todos comprometidos con el turismo”, y representando a diversos sectores, como pequeñas y medianas hospederías, hospedaje a corto plazo, atracciones turísticas, desarrolladores y dueños de hoteles, operadores de hoteles y restaurantes, operadores de casinos”, así como representantes del gobierno y la Legislatura.

Agregó que cualquiera que quiera tener información “de lo que hacemos, solo tiene que ir a la página de Discover Puerto Rico. Aquí no hay secretos. Todo está en nuestra página”, y cualquiera que no tenga acceso puede llamar y se le provee la información que solicite.

Las expresiones del directivo de DPR se dieron durante la presentación de una iniciativa para fortalecer la presencia digital de los negocios puertorriqueños en las principales plataformas de búsqueda y de viajes.