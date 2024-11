El día libre de trabajo que para muchas personas acompañó a la jornada de elecciones generales fue el complemento idóneo para que algunos aprovecharan para disfrutar de la playa o hacer ejercicios al aire libre, en algunos casos luego de ejercer su derecho al voto, y en otros ignorando la urnas por diferentes razones.

Los jóvenes Christian Santiago y Kiara Miranda votaron ambos en horas de la mañana y aprovecharon la tarde libre para hacer sus rutinas de ejercicios al aire libre en el área de El Escambrón.

“Ya votamos, hay que ejercer el derecho, es importante, tempranito en la mañana. Y ahora aprovechando (el resto del día), de forma productiva”, expresó Santiago.

Comentó que todo le fue bien en el proceso de votación, pero acotó que “lo que no entiendo es por qué nos ponen a votar quién nos gustaría que ganara en la presidencia de los Estados Unidos. Honestamente, esa papeleta estuvo de más, porque eso no hace ningún cambio. Pero dentro de todo el proceso estuvo bastante fácil, nada complicado”.

Indicó que había “bastante gente” para votar, “pero también mucha gente que no está votando y que no va a votar, lamentablemente”.

“Y ahora, disfrutando el día, siendo productivo. Y a esperar que sea un buen resultado el que venga ahora de esas elecciones”, afirmó.

En tanto, Miranda también acudió temprano a votar y fue de las personas afortunadas que no tuvieron que hacer una larga fila.

“Fui a votar, el proceso fue bien sencillo. Gracias a Dios no hice fila. Super rápido, parking y todo VIP… y votamos”, aseguró, aclarando entre risas que lo que ocurrió es que, al estar el proceso organizado alfabéticamente por apellidos, la fila que le tocó apenas tenía personas.

“De verdad. Super rápido, gracias a Dios, y no tuve problemas con la máquina, que escuché que había problemas con algunas máquinas”, reiteró.

“Y hoy estoy libre y aproveché para venir a correr”, afirmó.

En tanto, un joven que se identificó solo por su nombre, David, indicó que aprovechó el día libre para ir con un amigo a “reflexionar y relarjarse” en la playa de El Escambrón, sin pasar por el colegio de votación.

“Nos tomamos el día para más reflexionar y eso. No fuimos a votar porque realmente por las cosas que están pasando en el país, ya que pasados cuatrienios pues han pasado cosas con los políticos, las promesas que hacen no las cumplen, y pues nosotros estamos disgustados con todo eso, y por eso decidimos el día de hoy… preferimos no darle el voto a ninguno y venirnos a relajarnos aquí a la playa un ratito, a pasarla bien un ratito”, expresó. “Y ahora a esperar que den los resultados, y que se haga lo que Dios quiera”.

Comentó que, en una elección pasada, ejerció su derecho al voto, “no voy a decir qué partido, pero fue decepcionante. El voto que hice, pensé que lo boté en aquel momento”.

No obstante, dejó la puerta abierta a retornar a las urnas en el futuro.

“Sí, si en un futuro yo veo que las cosas se arreglan, y con el nuevo gobernante que venga, si cumple con sus promesas y sus deberes y el país no se sigue viendo afectado, pues sí, puede ser que vuelva a dar el voto nuevamente”, indicó.

Por su parte, José Chinea aprovechó la tarde libre para disfrutar del mar y sus olas sobre su tabla de surfear en la costa de El Escambrón, luego de la larga fila que hizo para votar.

“Tenía el día libre, fui primero a votar, y después vine un ratito a la playa”, indicó, mientras caminaba con su tabla bajo el brazo de vuelta a tierra firme.

Comentó que “estaba bien lento el proceso, hice tres horas de fila para votar”, pero se dijo satisfecho de que “pude votar, pude ejercer, sí”.

Sostuvo que ya ha votado antes en pasadas elecciones y agregó que, “si uno quiere participar de la democracia, tiene que votar”.