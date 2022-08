La Coordinadora Moriviví Inc. anunció hoy la disponibilidad de fondos federales para entidades que brinden servicio directo a la población de personas sin hogar.

Sandra Jiménez, coordinadora de la organización sin fines de lucro, indicó que este jueves, 4 de agosto, a la 1:30 p.m., ofrecerán una orientación gratuita sobre los procesos y requisitos que deben completar aquellas entidades que interesen adquirir estos fondos.

“El sinhogarismo es un problema social con el que aun batallamos en el país y oportunidades de fondos como ésta facilitan la labor que el tercer sector realiza para suplir las múltiples necesidades que presentan las personas sin hogar o con inestabilidad de vivienda. En esta ocasión, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés), publicó una Competencia Suplementaria del Programa de Continuo de Cuidado, CoC PR-503: Continuum of Care (CoC) Program Supplemental Funding Opportunity to Address Unsheltered and Rural Homelessness. Toda entidad sin fines de lucro o gubernamental, estatal o municipal en el área geográfica del CoC PR-503, puede aplicar a estos fondos. Es por esto que exhortamos a que participen de esta orientación que brindaremos a través de la plataforma Zoom para que conozcan en detalle cómo es el proceso de solicitud”, explicó la portavoz.

Los 54 municipios incluidos en el CoC 503 son Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

Recibir esta orientación es requisito para poder solicitar los fondos. Las entidades que interesan participar deben registrarse en o antes del 3 de agosto a las 8:00 p.m, accediendo al siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO6srzgsEtbDbznfuTfugNeEJTIpWY1T.

Los fondos disponibles por el programa CoC están diseñados para promover un compromiso comunitario con el objetivo de erradicar el sinhogarismo en el área rural y la población no-albergada. A estos fines, se provee fondos para los esfuerzos de entidades sin fines de lucro, estados y gobiernos locales para:

Enfocar esfuerzos y recursos para reducir la falta de vivienda no-albergada, particularmente en comunidades con niveles muy altos de no-albergados y en áreas rurales.

Implementar enfoques coordinados, basados en el modelo de Vivienda Primero y con un enfoque salubrista, para reducir la prevalencia de personas sin hogar y mejorar la participación en los programas y servicios, los resultados de salud y la estabilidad de la vivienda entre individuos y familias sin hogar con altos niveles de vulnerabilidad.

Optimizar la autosuficiencia entre las personas sin hogar.

Asimismo, están dirigidos para actividades como Vivienda Permanente con Servicios de Apoyo (PSH), Servicios de Apoyo – SSO; Componente combinado TH/PH-RRH; HMIS; Planificación.

Para recibir más información puede comunicarse a Coordinadora Moriviví Inc. al (787) 949-5434 o escribir a sjimenez@morivivipr.org, info@morivivipr.org o través de su página de Facebook @morivivipr.