El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) lanzó una competencia federal que destina más de $4 mil millones a proyectos dirigidos a prevenir y atender el sinhogarismo en Estados Unidos y sus territorios.

Ante esta oportunidad, Coordinadora Moriviví convoca a organizaciones sin fines de lucro, municipios, agencias gubernamentales y organizaciones de base de fe ubicadas en los 54 municipios que componen el área de servicio del Continuum of Care PR-503 a evaluar las oportunidades disponibles — antes de que venzan los términos de participación.

Los fondos cubren proyectos de vivienda transitoria, vivienda permanente con servicios de apoyo, reubicación rápida y servicios especializados para sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y acecho.

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Orientación gratuita el 18 de junio

Para apoyar a las entidades interesadas, Coordinadora Moriviví ofrecerá la Orientación CoC NOFO 2026 para Entidades Nuevas el próximo 18 de junio a la 1:00 p.m. vía Zoom. En la sesión se discutirán los requisitos de elegibilidad, las prioridades de financiamiento y el proceso de presentación de propuestas.

“La orientación permitirá a las entidades interesadas conocer los requisitos de la competencia, aclarar dudas y evaluar cómo estos recursos federales pueden apoyar y fortalecer el trabajo que ya realizan en sus comunidades. Nuestro objetivo es que más organizaciones elegibles puedan participar de este proceso y ampliar la capacidad de respuesta al sinhogarismo en Puerto Rico”, expresó mediante declaraciones escritas Keilyn M. Vale, directora ejecutiva de Coordinadora Moriviví.

Coordinación en 54 municipios de Puerto Rico

Coordinadora Moriviví brinda apoyo al Continuum of Care PR-503, alianza comunitaria reconocida por HUD que coordina la respuesta al sinhogarismo en 54 de los 78 municipios de Puerto Rico — incluyendo municipios del sur, este y oeste de la isla, así como Vieques y Culebra. Pueden participar organizaciones con estatus 501(c)(3), municipios, agencias gubernamentales estatales y organizaciones de base de fe que ofrecen servicios dentro de esa área geográfica.

“El sinhogarismo requiere coordinación real y responsabilidad compartida. Esta competencia nos brinda una oportunidad para ampliar el acceso a vivienda, tratamiento y servicios de apoyo para las personas y familias que más lo necesitan. Ninguna organización, municipio o agencia puede atender esta realidad sola”, expresó Yesenia Mojica Figueroa, presidenta de la Junta de Directores de Coordinadora Moriviví y del CoC PR-503.

Las entidades interesadas pueden comunicarse al (787) 949-5434, escribir a info@morivivipr.org o visitar www.morivivipr.org.