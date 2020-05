La entidad March of Dimes, dedicada a la salud materno infantil en Puerto Rico, comenzó la distribución de más de 250 extractores de leche materna a 26 Unidades de Intensivo Neonatal (NICU, por sus siglas en inglés) alrededor de la Isla. Los extractores de leche materna serán obsequiados a mamás lactantes que necesiten de este equipo para no interrumpir el alimento de leche materna a sus bebés mientras estos se encuentran en estas unidades.

“Un miembro del Comité de Salud Materno Infantil de March of Dimes, la Dra. Maribel Campos, identificó la necesidad de extractores de leche materna para mamás lactantes que tienen sus bebés en NICU, ya que, en la mayoría de los casos, no pueden estar todo el tiempo con sus bebés en estas unidades. La doctora Campos, quien es neonatóloga, nos trajo la inquietud y March of Dimes hizo las gestiones con la compañía Philips en Estados Unidos y consiguió que esta empresa donara los equipos”, dijo en un parte de prensa Alma Seda, directora ejecutiva de esta organización en Puerto Rico.

March of Dimes fomenta la lactancia como la mejor opción alimentaria para los bebés por todos los componentes nutritivos que le aporta al infante, sobre todo para fortalecer sus defensas. En caso de que la mamá trabaje o por alguna otra razón no puede estar todo el tiempo con su bebé, puede extraer la leche materna y refrigerarla para que el cuidador la suministre. Lo mismo ocurre si el bebé está en NICU, ya sea porque haya nacido prematuramente, esté bajo peso, o tenga alguna condición especial de salud, el personal de NICU alimentará al bebé con la leche materna provista por su progenitora.

Ante la crisis que estamos atravesando, los horarios de visitas en los hospitales y de los NICUs puede que se hayan reducido por protocolos de seguridad del hospital. Sin embargo, es importante tener las alternativas para continuar con la alimentación de leche materna para el bebé.

“Estamos haciendo la distribución de los extractores de leche materna a todos los NICUs que existen en la Isla con la ayuda de nuestros colaboradores, voluntarios del Comité de Salud Materno Infantil de March of Dimes y los empleados de nuestra organización. dijo José R. Guzmán Pereira, director de salud materno infantil de March of Dimes PR.

March of Dimes es la organización que lidera la lucha por la salud prenatal y neonatal. Con más de ochenta años de logros, March of Dimes continúa trabajando sin descanso para que cada mamá y cada bebé sean sanos. Para más información sobre March of Dimes, y todo lo relacionado al COVID-19, puede acceder a la página www.marchofdimes.org o www.nacersano.org.