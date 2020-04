El secretario de Salud, doctor Lorenzo González, afirmó durante un programa informativo sobre la situación del coronavirus Covid-19 que, aunque los números son alentadores y muestran una tendencia positiva, no se puede bajar la guardia y hay que mantener las medidas de distanciamiento social, porque “lo peor está todavía por venir”.

“Nuestro peor momento no ha llegado. Tenemos algunos números que muestran una tendencia positiva. Pero, importante, lo peor no ha llegado. No estamos fuera del periodo más crítico que debe ser entre el abril 15 y mayo 8”, insistió el doctor González.

“Es importante mantener el distanciamiento social. Si usted sale a la calle ahora es como un intento de suicidio, o podría matar a alguien. No es momento de socializar. Es importante el distanciamiento social y físico”, repitió el secretario de Salud, destacando que gracias a esas medidas de distanciamiento social se ha podido mantener unos niveles relativamente bajos de contagios y muertes por el coronavirus.

Durante el programa informativo especial, en el que también participaron otros doctores, incluyendo algunos miembros del Task Force Covid-19, el secretario abordó además otros temas relacionados a la emergencia, incluyendo la adquisición de pruebas para detectar el virus y ventiladores para los pacientes que experimentan la enfermedad en su forma más severa.

Explicó que la semana pasada se recibieron 7,000 pruebas rápidas, a las que fue necesario hacerle una rectificación de la información en las etiquetas, según pidió la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

Agregó que “el domingo recibimos 200,000 pruebas más, pero Aduana no las liberó”, y estaban en el proceso de recibirla el día de hoy, lunes, y posteriormente se rectificaría lo que fuera necesario en las etiquetas, para poder distribuirlas.

Sostuvo que parte de esas 200,000 pruebas será destinada para la población de adultos mayores, según ha pedido el Task Force Covid-19, para que se le pueda hacer más pruebas a esa población que se considera entre las más vulnerables al virus.

Sobre la escandalosa compra de pruebas no aprobadas por la FDA, por un valor de alrededor de $40 millones, por parte de empresas sin experiencia, González explicó que, una vez se reconoció que las pruebas no estaban dentro de la lista aprobada por la FDA, se hizo una carta al general José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, para que cancelara la compra. Agregó que la misma se hizo antes de que el llegara a dirigir Salud, y agregó que “no sabría decir en estos momentos” si la exfuncionaria Mabel Cabezas, involucrada en otros escándalos estuvo a cargo de esa compra.

Mientras, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini aclaró que, aunque se informó que, por el momento se puede manejar la necesidad de ventiladores para los enfermos más críticos con los 700 que hay disponibles a través de la Isla, se mantenía un pedido para contar con al menos 3,000.

“Tenemos que prepararnos para el peor escenario. Si bajamos la guardia, puede pasarnos lo que está pasando en otros países. Hasta ahora, los números están bien, pero no podemos bajar la guardia. Por eso se mantiene la petición para los 3,000 ventiladores”, subrayó Rodríguez.

De hecho, según detalló el doctor Juan Luis Salgado, al momento la ocupación de los hospitales está a solo 35%, lo que da un margen de maniobra amplio a las autoridades sanitarias.

Por su parte, el doctor David Capó, indicó que el Departamento de Salud ya está trabajando para contar con estadísticas más precisas sobre el coronavirus, con la colaboración del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Instituto de Estadísticas.

Parte de toda la información que se recopile de los casos de Covid-19 se espera se haga disponible en un “dash board” que, según indicó el secretario González, debe hacerse finalmente disponible para la población de un momento a otro.

En tanto, el doctor Salgado explicó que, si bien no se hizo desde el primer momento, ahora sí se está recomendando que todas las personas, independientemente si tiene la confirmación de ser positivos a Covid-19 o no, usen mascarillas para cubrir su boca y nariz, de manera que así eviten que se esparzan las partículas que emiten al respirar, y que pudieran estar contagiadas con el virus.

“Cuando respiramos, siempre salen partículas Por eso se ha recomendado que se usen mascarillas para protegerse todos”, afirmó Salgado.

El médico agregó que, ante la escasez de mascarillas que hay por la alta demanda a nivel internacional, las personas pueden usar un pañuelo o máscaras de tela para cubrirse, “que se pueden lavar y reusar. Lo importante es que se laven luego de cada uso”.

Sobre el uso de guantes, Salgado detalló que lo más importante es lavarse bien las manos con frecuencia, y no tocarse el rostro, y los guantes “hay su momento para usarlos, pero los tienes que desechar”.

Explicó que es importante quitarse bien los guantes, de adentro hacia arriba para virarlos al revés y evitar así entrar en contacto con la superficie del guante que estuvo expuesta, y desecharlos. “Y una vez te los quitas, te lavas las manos otra vez”.