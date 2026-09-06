El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos experimentarán un patrón más húmedo durante el domingo y hasta el lunes, con aguaceros frecuentes, tormentas eléctricas aisladas y calor peligroso en las zonas costeras.

Según el pronóstico, las lluvias más intensas se desarrollarán durante las horas de la tarde, especialmente sobre el interior y el oeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones significativas de lluvia.

Los meteorólogos indican que la humedad disponible favorecerá el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas cada día. Las condiciones podrían provocar:

Inundaciones urbanas y en áreas de pobre drenaje.

Acumulación de agua sobre carreteras.

Aumentos rápidos en el nivel de quebradas y pequeños riachuelos.

Mientras tanto, el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes recibirán periodos de lluvia principalmente durante la madrugada y las horas de la mañana.

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El calor continuará

Además de la lluvia, el calor seguirá siendo uno de los principales riesgos. El SNM mantiene una advertencia de calor para hoy y anticipa que las temperaturas cálidas, combinadas con la alta humedad, continuarán hasta el lunes.

Las condiciones más peligrosas se esperan en las áreas costeras, urbanas y de menor elevación, aunque la nubosidad y los aguaceros podrían ofrecer un alivio temporal en algunos momentos del día.

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas prolongadas bajo el sol y buscar lugares con aire acondicionado o sombra durante las horas de mayor calor.

Condiciones en las playas

Para quienes planean visitar la costa durante el fin de semana feriado, el pronóstico es más favorable. El riesgo de corrientes marinas será bajo en la mayoría de las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

No obstante, el SNM recuerda que las corrientes de resaca pueden presentarse incluso cuando el riesgo es bajo, especialmente cerca de espigones, muelles, arrecifes y rompeolas, por lo que exhorta a los bañistas a permanecer atentos y respetar las banderas de seguridad.