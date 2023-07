La radio tiene por referente la inmediatez, información educativa y entretenimiento, adjetivos que identifican la misión que por casi seis décadas lleva a cabo Radio Hoy 1210 AM en Salinas, en manos del experimentado locutor Martín Colón Rivera.

Gracias a los avances en la tecnología de comunicaciones, la emisora se escucha en diferentes partes del mundo con una aceptación muy grande por el público que rápidamente se identifica con la programación.

“Todo está digitalizado porque hay que ir con el tiempo y la innovación. Llevamos en internet hace tiempo y por ejemplo en Panamá hay una colonia de puertorriqueños, dominicanos y latinos que son locos con nosotros, especialmente los fines de semana cuando transmitimos el programa ‘La Salita de los Recuerdos’ y es merengue ‘apambicha’o’. Miles nos escuchan desde Estados Unidos, España y desde allí recibimos mensajes con motivo de nuestro aniversario llevado a cabo recientemente”, manifestó Colón Rivera, con la natural expresión articulada que le caracteriza.

Sentado en su oficina, cuyas paredes están repletas de fotos y memorabilia de la radio puertorriqueña, Colón Rivera explica su pasión por la radiodifusión ‘que a todos llega’. “El medio de comunicación más importante es la radio. Fíjate que cuando se reúne el Pentágono para discutir cuál va a ser el medio por el cual se van a emitir las alertas de emergencia (EAS por sus siglas en inglés), escogen la radio por votación unánime. La radio nunca morirá”, indicó.

“En las transmisiones de béisbol que esté empate, por ejemplo, y dure cinco horas es imposible sostener un celular. La radio te permite libertad, puedes estar haciendo diversas tareas y la radio no te interrumpe. Sabemos que la internet vino para quedarse, pero la radio no morirá”, insistió.

La contribución de la emisora Radio Hoy 1210 AM a Salinas y pueblos limítrofes es extensa. ( Isabel Ferré Sadurní )

Rodeado de centenares de enmarcados, cada cual con una historia en particular en artículos publicados o de retratos que por sí contienen anécdotas históricas, Colón Rivera se adentra en sus inicios en la industria.

“Llevo 63 años en la faena radial de Puerto Rico y todo comenzó de esta manera. Soy natural de Arroyo y para 1960 mi hermana Natividad era la ‘discotecaria’ de la emisora WXRF en Guayama y mi papá era el encargado de los caballos de los mayordomos en la pieza de caña de allí y gracias a ello, no pasamos tantas necesidades porque teníamos una casita con una bombilla de 15 watts y agua. Entonces yo criaba mis lechoncitos y cabritos, los cuales vendía y guardaba el dinero”, mencionó al proseguir su narración.

“Entonces me compré con ese dinero un Ford cuando tenía 16 años y en ese carro fue donde le llevaba almuerzo a mi hermana y desde entonces me fui interesando por la radio. Me gustaron las consolas inmensas del control y para ese entonces allí trabajaba José Guillermo Picar; tremendo locutor y maestro de ceremonias quien me introdujo a la radio”, recordó con nitidez.

Siete años luego de su comienzo como locutor, Don Martín, como también se le conoce en todo el litoral sur de la Isla, prácticamente inauguró en 1967 la que treinta años luego sería su emisora en la conocida Colonia La Margarita ahora rebautizada como Barrio Juan Miguel Ortiz, dueño original de la emisora.

“De WXRF pasé a Radio Leo de Ponce y allí conocí a Don Luis Antonio ‘Wito’ Morales, quien al tiempo me dijo que iba abrir una emisora en Salinas junto a Johnny Ortiz de Guayama y los hermanos Antulio y Pedro Conesa, que eran cuñados de Johnny y al final éste les compró todas las participaciones a ellos y me quedé trabajando con Johnny hasta que le llegó el tiempo para su retiro y me llamó y me la vendió en $1.2 millones en 1997″, expresó con una sonrisa y en su humilde tono afirmó “yo no soy jefe, soy compañero de mis empleados”.

A partir de entonces, Radio Hoy 1210 AM tiene como bandera el servicio comunitario siempre presente, independientemente donde esté la necesidad. “Tenemos 5k vatios de potencia con el cual cubrimos muchísimo terreno. Con nuestras torres direccionales llegamos a toda la Isla”, informó.

“La contribución de la emisora al pueblo de Salinas y limítrofes es muy extensa. Principalmente le damos servicio y ayuda a las personas pobres que necesiten. Cuando pasan situaciones como los huracanes, terremotos e inundaciones, los alcaldes de los municipios más afectados saben que tienen las puertas abiertas en Radio Hoy para que informen. De forma gratuita siempre”, destacó.

Sobre las particularidades de la Amplitud Modulada (banda AM), el veterano radiodifusor explicó que “las emisoras AM transmiten a una altura bajita y las FM (Frecuencia Modulada) necesitan mucha altura para sus transmisiones. Es por ello que en muchas ocasiones sobrevivimos a huracanes y somos el medio idóneo para mantenerse informado. Cualquiera que posea un radio de banda AM puede estar escuchando información sin necesidad de aplicaciones para celulares o internet”.

Su experiencia como narrador deportivo

Comenzaba la década de los 1970 y con ello muchas oportunidades profesionales para Martín Colón Rivera, quien nos explicó sobre su incursión en la locución del béisbol profesional de Puerto Rico.

“Luis Antonio ‘Wito’ Morales era el narrador regular para el equipo de Ponce y cuando se lanzó para alcalde, no podía seguir y fue en un juego que yo estaba, entre Los Leones y Los Cangrejeros de Santurce, que vino Héctor Rafael Vázquez y me dijo que Poto Paniagua quería hablar conmigo. Entonces trabajé un tiempo en Caguas e inmediatamente Paniagua me dijo ‘el año que viene vas para los Cangrejeros’ y allá estuve como 7 a 8 años”, manifestó.

De ese tiempo pegó la frase ‘gracias, Martííín’ que usaba Rafael Vázquez luego de la presentación que le hacía (imitando la narración deportiva) ‘bien fanáticos sigue el partido y con ustedes el premier de Puerto Rico, Héctor Rafael Vázquez’.

“Yo soy radio”

Con esta frase, Colón Rivera repasa toda una vida de logros a través de las ‘ondas hertzianas’ y en la que la juventud tiene un fuerte sentido de responsabilidad “que se debe proteger y respetar”.

“Yo apuesto constantemente a la juventud puertorriqueña. Ellos estudian, analizan las cosas y tienen mucha inteligencia. Yo soy fanático de la juventud y me gustaría que ellos tengan una calidad de radio en la que se transmitan programas tan inteligentes como se merecen, cosas positivas y no tanta chabacanería como intentan muchos creer que ellos son así”, manifestó enfáticamente.

Al reiterar su compromiso con el público en general, Don Martín dijo “menos reguetón, tocamos todas las canciones que al público les gusta, baladas, salsita los fines de semana. Aquí no hay doble sentido ni chabacanería alguna. Esto es una emisora seria en su contenido y eso atrae clientes”.

“Me llama la atención que mucha juventud la escucha, mientras la radio ha cambiado muchísimo hacia la irreverencia. Existen muchas emisoras que en su programación se denigra a la mujer con comentarios sexistas y música que deja mucho que desear. Se exceden y no las escucho”, indicó.

Responsable sobre su trabajo como comunicador, Colón Rivera reitera que “como hombre de radio siempre estoy pendiente y monitoreando otras emisoras, entonces encuentras que muchas se dedican a transmitir por horas, por no decir toda su programación, en noticias negativas. Eso te lo repiten y a la media hora de escucharlas ya estás deprimido. Eso no ocurre aquí en Radio Hoy”.