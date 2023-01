Los municipios de Dorado y Toa Baja están inmersos en procesos de instalación de sistemas de cámaras de vigilancia como parte de sus esfuerzos para mejorar la seguridad.

En ambos casos, además, según indicaron los alcaldes Carlos López, de Dorado, y Bernardo “Betito” Márquez, de Toa Baja, también planean aumentar la participación de las comunidades y la ciudadanía en diversas iniciativas para lograr mayor seguridad.

Asimismo, los ejecutivos municipales aseguraron estar atentos a los reclamos de sus comunidades en cuanto a temas de seguridad y dijeron estar dispuestos a darles la debida atención, pero consideraron que las recientes denuncias de falta de vigilancia en sus municipios son, más bien, asuntos impulsados por motivación política que por la realidad.

A finales de 2022, se llevó a cabo una reunión entre residentes de Dorado preocupados por el alza en la incidencia criminal, en la que, según informó en comunicación escrita Yamira Colón Rosa, legisladora municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana, varios ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de actos criminales y sugirieron alternativas para atender esa situación.

En dicha reunión, además de reportar asaltos, robos y escalamientos, así como la reducción de efectivos de la policía municipal -al tiempo que aumenta la población en el municipio-, los ciudadanos propusieron alternativas como la creación de consejos vecinales, aumentar el presupuesto de la policía municipal y una campaña para educar a las comunidades sobre códigos de orden público y ordenanzas de seguridad, y su impacto en la ciudadanía.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular Democrático en Toa Baja, Pedro Irene Maymí, recientemente, también denunció en comunicación escrita una presunta inacción del alcalde ante “la ola criminal” que, asegura, está azotando a ese pueblo.

Maymí denunció los dos asesinatos que se han registrado en Toa Baja en lo que va de año, así como “carjakings, robos por asaltos y escalamientos, entre otros delitos”. Asimismo, el también líder sindical denunció “la ausencia de un plan coherente” para atender el problema de seguridad.

Cabe señalar que, de acuerdo con las estadísticas suministradas por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, más allá de los asesinatos registrados en la Ciudad Llanera, la actividad de delitos tipo I en los pueblos de Dorado y Toa Baja durante los primeros nueve días del año, en general, reflejó un comportamiento similar al mismo periodo en el 2022.

Los cambios negativos más relevantes son los dos asesinatos antes mencionados, y el renglón de apropiaciones ilegales, donde se han registrado 13 en Toa Baja, 11 más que para el mismo periodo de 2022.

Los escalamientos, aunque pocos, también reflejan un aumento, pues Toa Baja reportaba 3 (dos más que para la misma fecha en 2022) y Dorado sumaba 2, (no registró ninguno para ese periodo en 2022). Las cifras de robos y hurtos de vehículos, por otro lado, muestran una disminución en los primeros nueve días del mes para ambos municipios, en comparación con 2022.

Contacto policial “ha sido efectivo” en Toa Baja

El alcalde Márquez, aunque admitió “hay que aumentar la vigilancia y hacer ajustes”, rechazó categóricamente que su municipio esté bajo una ola criminal y condenó que “se trastoque el esfuerzo y el nombre del municipio a expensas de buscar una pauta para resaltar, eso no es correcto”.

Márquez comentó que, si bien “nadie se alegra del asesinato o la muerte de una persona”, hay que mirar ese asunto de manera objetiva, dentro del contexto que se da en Puerto Rico con el trasiego de drogas, que está detrás de la mayoría de esos asesinatos por acecho.

“Pero que cosas, nosotros estamos trabajando precisamente con lo que es la seguridad del pueblo. Y el contacto con la Policía estatal y nuestra policía municipal ha sido efectivo”, indicó Márquez, añadiendo que “cuando son estas situaciones por acecho, pues no tienes forma de poder evitar el lugar, el momento o las circunstancias. No hay forma. Y eso es lo que ha pasado con esos últimos dos casos de asesinato”.

“Lo que puede representar escalamientos, apropiación ilegal, robos, carjacking, pues ya sí tenemos que estar pendiente a eso. Y la forma que lo estamos trabajando es, precisamente, con nuestro proyecto de participación ciudadana y de consciencia a la gente de que el gobierno somos todas y todos”, agregó.

“Y, por otro lado, siendo proactivos con respecto a la seguridad, entramos con un proyecto que ya terminamos la primera fase de 150 cámaras de vigilancia. Y va a comenzar ahora en 2023 la instalación de las próximas 150 cámaras. Son tres fases, y vamos a llegar a 450 cámaras”, afirmó.

Explicó que, si bien por la limitación de recursos fiscales no puede contratar más policías, “que es lo que la comunidad me pide, y no puedo tener, aunque quisiera”, esa tecnología “me permite usar un disuasivo que ayude a la policía municipal y estatal para lidiar con la proyección de seguridad”. Agregó que esas cámaras, “en la medida que van instalándose van cargándose al área de monitoreo”, es un disuasivo “sin lugar a dudas” no solo para la actividad criminal, sino también para vigilar situaciones como las de personas que tiran escombros en lugares prohibidos.

El alcalde toabajeño, tras insistir una vez más en la importancia del “envolvimiento comunitario”, agregó que también están trabajando un proyecto con la Policía estatal para “un desarrollo de la Liga Atlética Policiaca”, con miras reactivar esa relación de la Policía con la comunidad, incluyendo convertir el cuartel municipal de Toa Baja “en la sede de la Liga Atlética Policiaca de la región”.

Bernardo “Betito” Márquez, alcalde de Toa Baja. ( David Villafane/Staff )

Márquez, además, destacó que Toa Baja celebró en julio pasado las Fiestas de la Boulevard, “y en ese fin de semana fueron más de cien mil personas. Y allí no hubo nada que lamentar. Lo hicimos en coordinación con la policía estatal y la policía municipal, con los pocos recursos que hay, pero se pudo. Igual con las fiestas patronales acá en Toa Baja, después de tanto tiempo que no le daba al municipio una oportunidad, por la situación fiscal con la que comenzamos, y fue algo bien concurrido. Y, gracias a Dios, nada pasó”.

“Así que, no puedo obviar el hecho de que la seguridad siempre va a ser un elemento imperativo, y siempre va haber espacio para mejorar. Y yo voy a estar en la mejor disposición, no solamente del esfuerzo particular que podamos hacer, sino de escuchar a toda persona que tenga una preocupación, por eso hemos abierto toda esta participación ciudadana, y no solo nos traen las situaciones de preocupación, sino que se ocupan de traer las potenciales recomendaciones”, insistió Márquez.

Dorado aplaude la colaboración ciudadana

El alcalde de Dorado, por su parte, comentó que “la realidad es que, en Dorado la incidencia criminal es bastante baja”.

“No obstante, nosotros tenemos un proyecto, que hemos denominado ‘Dorado ciudad segura 24/7′, que consiste en la instalación de más de 150 cámaras, y que va a tener un centro de monitoreo que hemos denominado ‘El Ojo del Guardián’”, afirmó López.

Comentó que las cámaras serían instaladas “todas las entradas y salidas de la jurisdicción de Dorado, en los lugares de interés que más frecuentan las personas, y también en coordinación con la seguridad privada de las asociaciones y de los comités comunitarios de las comunidades rurales”, de manera que, “de ocurrir alguna incidencia, podamos obtener información de parte del sistema de cámaras, para identificar a la persona que intente, o haya cometido alguna fechoría, en jurisdicción de Dorado”.

“El propósito de eso es velar y mantener la baja incidencia criminal que regularmente acontece en Dorado”, insistió.

El alcalde agregó que no se le había suministrado información alguna sobre la reunión de residentes, y agregó que podría responder a “una convocatoria que hizo en un momento dado una líder política”, y que “obviamente, respondían a una preocupación político partidista y no una preocupación legítima ciudadana”.

“No obstante, cualquier colaboración, complementación que la ciudadanía tenga estamos prestos a tomarla en consideración”, agregó.

Comentó que, en estos momentos, la comunidad de Dorado del Mar, “la ciudadanía, muy responsablemente, pero activamente, ha hecho circular unas imágenes de un individuo” que ha estado entrando ilegalmente a propiedades de la urbanización, y agregó que “la policía estatal, la municipal y la propia asociación de la urbanización” han establecido “un plan de colaboración” para dar con él.

Carlos López, alcalde de Dorado. ( Vanessa Serra Díaz )

“Es un hecho que consideramos aislado. Pero, en una forma muy rápida y responsable, tanto la ciudadanía como la asociación de residentes, como la policía estatal y la municipal, hemos respondido al llamado de las familias que, a través del sistema de cámaras precisamente, han podido monitorear al individuo, y nos lo han facilitado”, explicó.

“Y eso es lo que pretendemos desarrollar a nivel municipal. Que podamos tener, en un caso donde puedan hacer una descripción, poder monitorear toda esa gama de cámaras, para ver, y posiblemente determinar, de dónde proviene una persona de este tipo”, señaló, agregando que algunas de esas cámaras tendrían la capacidad de “captar las tablillas (de vehículos) o inclusive algunos rostros”, con lo que, por ejemplo, si entra a la jurisdicción un carro reportado como robado, se activaría un protocolo que alertaría a la policía privada, la estatal y la municipal, y, de esa forma poder atajar” antes de que acontezca un eventual delito usando ese vehículo robado.

De manera similar, las cámaras de seguridad podrían captar, alertar e intervenir, si una persona identificada como ofensor sexual se aproxima a merodear cerca de una escuela, agregó, como otro ejemplo de las ventajas de ese sistema de vigilancia.

López insistió en no existe un alza preocupante de criminalidad en su pueblo y agregó que “Dorado es un pueblo donde todo el mundo quiere venir a invertir y todo el mundo quiere venir a vivir por su alta calidad de vida y, precisamente, por su baja incidencia criminal”.

Reconoció que hay “áreas que son muy concurridas, especialmente los fines de semana y horas de la noche, y como puede pasar en diversos lugares puede haber algún tipo de situación con algún vehículo”, pero insistió en que “las estadísticas reflejan que no hay nada fuera de proporción ni nada que conduzca a ningún tipo de alarma por un crecimiento desordenado”.

Agregó que, una vez se ponga en uso “El Ojo del Guardián”, serviría, “en forma preventiva y proactiva para minimizar aún más la incidencia criminal”.