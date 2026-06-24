La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció el inicio de la venta de boletos para dos nuevas rutas de la aerolínea Avelo Airlines hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla, que comenzarán operaciones en noviembre.

Los vuelos conectarán a Aguadilla con los aeropuertos de Orlando/Lakeland, Florida, y Tweed/New Haven, Connecticut, con dos frecuencias semanales cada uno. En conjunto, las rutas ofrecerán aproximadamente 40,000 asientos y se estima que generarán un impacto económico de $13.8 millones para Puerto Rico.

“Cada nueva inversión y cada nueva ruta que llega a Puerto Rico representa más oportunidades para nuestra gente. La expansión de Avelo Airlines hacia Aguadilla fortalece la actividad económica en la región oeste, apoya a nuestros pequeños y medianos comerciantes y abre la puerta a un mayor movimiento de visitantes durante todo el año. Nuestro compromiso es continuar creando las condiciones para que todas las regiones de la Isla puedan crecer y beneficiarse de este desarrollo”, expresó la gobernadora Jenniffer González a través de declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, destacó el impacto de la expansión aérea en la descentralización del turismo. “La Compañía de Turismo continúa impulsando el acceso aéreo como uno de los componentes vitales para desarrollar la actividad turística como parte del compromiso y uno de los pilares de esta administración de descentralizar el turismo y promover un desarrollo económico más equilibrado en todas las regiones de Puerto Rico”.

El fundador y director ejecutivo de Avelo Airlines, Andrew Levy, afirmó que la empresa busca ampliar opciones de viaje hacia Puerto Rico. “Nos enorgullece ampliar nuestro servicio a Aguadilla con nuevas rutas sin escala que conectarán la costa oeste de Puerto Rico con dos mercados clave: New Haven, en el sur de Connecticut y Lakeland, en Florida Central. Nuestros vuelos ofrecen una alternativa conveniente, confiable y económica para miles de viajeros interesados en conocer las renombradas playas de Aguadilla, sus aventuras al aire libre y su vibrante cultura, así como para la diáspora puertorriqueña en estos estados”.

Las nuevas rutas se suman a las operaciones que Avelo Airlines ya mantiene en Puerto Rico desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia Wilmington, Delaware; Concord, Carolina del Norte; New Haven, Connecticut; y Lakeland, Florida. Esta expansión refuerza la conectividad aérea de la aerolínea con la Isla.