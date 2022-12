Dos temblores sacudieron esta mañana la zona la zona suroeste del País, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

La entidad indicó que el primer movimiento telúrico ocurrió minutos antes de las 12:30 a.m. en Guánica.

El mismo tuvo una magnitud de 3.72 y una profundidad de 32 kilómetros. La intensidad máxima fue sentida de IV en esa región.

Residentes de Sabana Grande, Lajas, Arecibo, Yauco, Cabo Rojo, Aguada, Mayagüez aseguraron en las redes sociales que se sintió fuertes en esos municipios.

“Esta vez el ruido fue como 4 a 5 segundos antes de sentir nada. Cuando empezó, continuó como dos o tres segundos ampliando la intensidad del movimiento”, indicó Maria Antonia Romero en la página de Facebook de la RSPR.

Mientras que Rafmary Martinez Galarza aseguró en la misma red social que “en el epicentro Guánica se sintió fuerte y el ruido. El ruido me mata. Desde el 18 de diciembre del 20 no ha dejado de temblar pero aun no me acostumbro”.

Mientras, que el segundo se reportó a eso de las 7:51 a.m.

Ese tuvo una magnitud de 3.81 y se registró a 6.81 kilómetros al sur-suroeste de Gunica. La intensidad máxima sentida fue de IV en Lajas. Su profundidad fue de solo 7 kilómetros.