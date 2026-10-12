El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó este lunes que personal técnico de la agencia evalúa una posible reducción en la medición de bioluminiscencia en la bahía Puerto Mosquito, en Vieques.

Según explicó el funcionario en declaraciones escritas, la evaluación está a cargo de técnicos de la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, quienes examinan detalladamente la situación.

“Este es un asunto de mucha importancia para la Agencia y el cual vamos a tratar con la agilidad que requiere”, expresó Quiles.

El secretario destacó el valor ecológico de la bahía, reconocida por su bioluminiscencia, y señaló que su diversidad natural es esencial para Puerto Rico.

“Esta es una de las bahías más hermosas en todo el mundo, un tesoro de Puerto Rico, y su diversidad ecológica es esencial, por eso se ha encomendado esta evaluación”, añadió.

El DRNA no ofreció detalles adicionales sobre las posibles causas de la reducción ni precisó cuándo estarán disponibles los resultados de la evaluación.