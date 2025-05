El conductor de un jeep rojo que manejó el automóvil dentro del agua de la playa Punta Arenas en la isla municipio de Vieques será investigado, anunció esta tarde el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez.

Según relató el funcionario, la pesquisa surge tras que el concesionario Maritza’s Car Rental compartiera un vídeo en las redes sociales mostrando a alguien conduciendo el vehículo por esta área.

“El video que se encuentra circulando en las redes sociales, relacionado al uso de un vehículo de motor en un área de playa en la Isla Municipio de Vieques amerita una profunda investigación”, indicó Quiles en comunicado de prensa.

“Por tal razón, despachamos a miembros del Cuerpo de Vigilantes al concesionario que subió el video en las redes sociales, Maritza’s Car Rental con el propósito de identificar la persona o personas que alquilaron el jeep que se observa en el video. De esta manera comenzamos la pesquisa sobre estos hechos. Aquí puede haber múltiples violaciones reglamentarias y de ley”, agregó al citar el Artículo 1.4A, sección 8 del Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Éstas y la Zona Marítimo Terrestre que “claramente destaca que quedarán prohibidos en bienes de dominio público el estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos de motor”.

“Molestos y decepcionados”

Maritza’s Car Rental compartió el vídeo con el fin de denunciar el acto, aclarando que “no apoyamos este tipo de conducta de nuestros clientes”.

“Esto es ilegal y va contra todo lo que promovemos”, lee la publicación en Facebook.

Aparentemente, el vehículo fue alquilado por turistas. La empresa, además, adelantó que se lo notificó al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, en inglés).

“Gracias a las personas que nos compartieron el video. Siempre orientamos sobre qué no hacer. Esto no está permitido y nunca lo estará. No importa la compañía. No importa quién sea. ¡Hay que hacer ruido para que estas situaciones no se repitan! Estamos MOLESTOS y decepcionados. ¡Vieques se respeta, se cuida y se ama!”, recalcó.