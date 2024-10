EAGLE, un proyecto con enfoque comunitario continúa ampliando su impacto en las comunidades puertorriqueñas y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos mediante una serie de talleres y programas diseñados para capacitar a organizaciones sin fines de lucro, líderes sociales y entidades comunitarias.

El enfoque de EAGLE está en brindar estrategias efectivas para la obtención de financiamiento, con el fin de implementar propuestas federales enfocadas en la justicia ambiental y energética.

Los servicios totalmente gratuitos ofrecidos por EAGLE incluyen la asistencia en la solicitud de fondos, el desarrollo de ideas innovadoras, la creación de redes (networking), la traducción y redacción en inglés, así como acompañamiento personalizado. Además, EAGLE facilita talleres y programas dirigidos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con el objetivo de maximizar sus oportunidades de financiamiento y apoyo técnico.

“Nuestro objetivo es empoderar a las organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y entidades cívicas para que puedan acceder a recursos federales que beneficien directamente a sus comunidades. Queremos garantizar que las inversiones en justicia ambiental lleguen a donde más se necesitan”, explicó la Dra. Yogani Govender, directora de EAGLE.

Así, a través de alianzas estratégicas con organizaciones como Energy Justice of Puerto Rico, Community Engineers Corps, Vitrina Solidaria, Environmental Protection Network y el New Jersey Institute of Technology, Eagle Puerto Rico busca fortalecer a las comunidades de base, especialmente aquellas en áreas rurales y remotas. Estos socios aportan su experiencia en la creación de redes ambientales y energéticas, lo que ha permitido que la colaboración con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se traduzca en acciones concretas y beneficios tangibles para las comunidades.

Alcance y objetivos

Con un plan de impacto que busca alcanzar a más de 340 organizaciones en los próximos cinco años, EAGLE proyecta ofrecer más de 10,920 horas de capacitación y asistencia técnica. Estas horas estarán dedicadas a entidades pequeñas y medianas que operan en entornos tanto urbanos como rurales, y a líderes que han implementado soluciones sostenibles en sus comunidades.

El programa también brinda apoyo a entidades gubernamentales locales, tribales y estatales, así como a proveedores de servicios públicos, buscando asegurar que los esfuerzos en pro de la justicia ambiental y energética incluyan a todas las partes interesadas.

Próximos talleres;

Como parte de su compromiso con la capacitación, Eagle Puerto Rico Invita a participar del siguiente taller:

• ¿Cómo identificar los problemas ambientales y energéticos en tu comunidad?

Fecha: 9 de octubre de 2024

Hora: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Modalidad: Virtual

Los talleres buscan ofrecer conocimientos prácticos para organizaciones que desean fortalecer sus capacidades en áreas como la gestión de proyectos, obtención de fondos y promoción de la justicia ambiental.

EAGLE que es un proyecto subvencionado por INTER-METRO también trabaja en estrecha colaboración con otras entidades sin fines de lucro, organizaciones basadas en la fe y fundaciones filantrópicas, fomentando un ambiente de cooperación y crecimiento sostenible para todos los sectores involucrados.

Para más información sobre los talleres, poder participar y todas las ayudas disponibles, los interesados pueden visitar el portal web de EAGLE a través de; https://eaglehubs.org/