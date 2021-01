Confiado en que por vía judicial judicial se validará la certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el candidato por nominación directa para la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, se apresta a juramentar al cargo el último sábado de enero.

Ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan queda por resolverse el recurso de impugnación en el cual pide se invalide la toma de posesión del alcalde popular Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, quien juramentó al cargo el 11 de enero. El pasado viernes, 15 de enero la CEE emitió la certificación que le otorga la victoria en la contienda tras adjudicarle 2,411 votos.

Por eso, repautó su ceremonia de investidura para el sábado, 30 de enero a las 6:00 p.m. en la plaza pública guaniqueña, en un evento en el que espera la asistencia de los principales dirigentes gubernamentales del País, a quienes solicitó su comparecencia a través de invitaciones oficiales.

En entrevista con Primera Hora, Cruz Vélez adelantó que está tomando los cursos mandatorios para una eventual juramentación, que espera se dé próximamente.

“Ya tomamos el curso de la Oficina del Contralor Electoral, a la honorable contralora, la señora (Yesmín) Valdivieso le enviamos nuestros saludos. Este taller lo tomamos el martes y fue prácticamente uno que se abrió para nosotros. Estamos ahora tomando el curso de la Oficina de Ética Gubernamental para que cuando empecemos nuestra gestión y estamos seguros de que será en los próximos días, para que todo se haga en el marco legal, moral y ético”, reveló.

“Sabemos que la parte demandada, Ismael ‘Titi’ Rodríguez, está preparada para apelar la decisión de Primera Instancia en caso de que la decisión no sea a favor de ellos. Nosotros, pensando en que esto se resolviera de una buena vez y por todas ante la emergencia democrática aquí en Guánica, por eso acudimos al máximo foro judicial, pero al (Tribunal Supremo) no acogerlo eso no significa que fue un revés para nosotros”, reiteró.

Aunque inicialmente Cruz Vélez estaba convocando a celebrar su jura para mañana sábado, el atraso en la decisión judicial hizo que moviera sus planes una semana.

“Sería en la plaza pública y estamos invitando a los presidentes de todos los partidos, a los comisionados electorales de todos los partidos, al honorable gobernador Pedro Pierluisi, al secretario de Estado, Larry Seilhamer, algunos secretarios del gabinete constitucional y alcaldes de municipios aledaños. Esos son algunos de los invitados”, detalló.

De otra parte, Cruz Vélez reaccionó a las expresiones del excandidato para la alcaldía de San Juan por el Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, quien negó en entrevista radial (WKAQ) que esa colectividad lo haya descertificado por su preferencia sexual.

“Sus expresiones son indignantes… me sorprendió un poquito y esperamos que lo que dijo no haya sido a nombre de la colectividad, porque, de verdad, para mí es historia pasada. Ya pasé la página y entiendo que sus expresiones fueron un poco desacertadas. Nosotros siempre hemos tenido un compromiso con la verdad… estamos actuando tal y como somos”, confesó.

“Me sentí indignado porque esas diferencias de opiniones que hubo ya eso es historia pasada. Yo le agradezco a la colectividad que inicialmente nos haya abierto las puertas de par en par y que durante los pasados 80 días, ellos fueron extremadamente bondadosos e hicieron una defensa de nuestros votos (write in), no solamente de los guaniqueños, sino de los puertorriqueños… una de las defensas de las más sólidas que he visto”, concluyó.