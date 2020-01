Recuperar la posibilidad de que la comunidad pueda educar a sus niños es los que ocupa desde el pasado 9 de enero al Instituto Nueva Escuela (INE) con la iniciativa “Montessori en tu comunidad”.

El proyecto surge en apoyo al movimiento que ya realizaban las escritoras Tere Marichal y Wanda de Jesús en los refugios del área sur severamente afectada por los movimiento telúricos que no han cesado desde el 28 de diciembre. Al otro día del terremoto las eminencias de la literatural infantil se traladaron hasta la zona sur y entregaron libros a padres y niños damnificados.

De ahí, INE se une con la creación de la Biblioteca Solidaria, que consiste en la creación de 20 cajitas que contienen alrededor de 50 libros aptos para impactar a niños de cualquier edad. Las cajas fueron entregadas en 20 comunidades alrededor de la Isla donde asistentes de INE han establecido un espacio para educar ante la falta de una alternativa real de educación por parte del Departamento de Educación.

Con el proyecto se impactan a todos los niños, independiente sean de la corriente regular o montessorianos. El proyecto Montessori en tu comunidad está compuesto por tres componentes: la Biblioteca Solidaria, caja de materiales de movimiento y los talleres y educación a los asistentes.

“La idea inicial es que las asistentes se lleven su caja de libros solidarios, una caja de materiales de movimiento. Nosotros como montessorianos pensamos que el ser humano es movimiento y lenguaje, por lo tanto vamos a apoyar ese desarrollo de los niños en este momento donde la escuela no está siendo una alternativa para eso”, explicó Verónica Toro, coordinadora del INE.

Complementa la iniciativa, talleres y educación a los asistentes y maestros para que puedan trabajar con los niños en esta situación en los espacios rodantes o al aire libre establecidos en diferentes comunidades de la Isla. Actualmente se han establecido alrededor de 18 espacios en Lajas, Naranjito, Aibonito, Las Piedras, Juncos, Yabucoa, Caguas, Cayey, Guaynabo, Carolina, Comerío y Caimito en San Juan.

“Estos talleres incluyen escritura creativa, desarrollo de artefactos para la narración oral, movimiento y el auto cuidado, así que nosotros del cuidado comunitario vamos sanando y nos vamos fortaleciendo”, indicó Toro.

Toro manifestó que “están activando las comunidades en respuesta a que el Departamento de Educación no ha dado una alternativa real” de educación.

“Las maestras, incluso, nos llaman para decirnos que la alternativa es que demos clase por internet. Esa no es nuestra propuesta, nuestra propuesta es conexión personal y directa, lectura, movimimiento, conversación y sobre todo cuidar y educar a los maestros que si ellos no están bien no podemos pedirle que se hagan cargo de nuestros niños, abran o no abran la escuela”, dijo.

Como parte de la propuesta, Toro sostuvo que, de igual manera, se estará apoyando a las mujeres que ya están trabajando con los niños en las comunidades.

“La educación no es masiva, no se puede pensar en una espacio de 200 niños, nosotros estamos hablando de educación comunitaria y apoyar los esfuerzos, recuperar la posibilidad de la comunidad de educar a nuestros propios niños. ¿Quiénes mejor que la gente que te conoce?, asi que ese es nuestro proyecto”, apuntó.

La iniciativa a contado con el apoyo de la Libería Aparicio, el Instituto de Cultura, Cultura Rodante, Colectivo ContArte, la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico y Camera Mundi, la experta en juegos Margarita Marichal, Fundación Segarra, Fundación Banco Popular y los esfuerzos de Tito Auger con sus colectivos, entre otros.

“Este es un esfuerzo de mucha gente que confía… y que no solo responde a la emergencia, sino a lo que los niños han vivido por décadas”, sostuvo Toro.

El proyecto Montessori en la Comunidad se mantendrá mediante sus asistentes hasta que las escuelas vuelvan a operar y se espera que pueda impactar 40 comunidades más.

Los interesados en fomar parte del proyecto pueden comunicarse con su maestra Montessori para que pueda identificar los lugares que puede visitar o acceder la página de INE http://www.inepr.com/.