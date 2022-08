Luego de una reunión sostenida entre funcionarios de la Fortaleza y el Departamento de Educación, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) logró que el secretario Eliezer Ramos se comprometiera a expandir los criterios de inclusión para determinar la elegibilidad al incentivo al personal que laboró presencialmente en las escuelas durante la emergencia del COVID-19. De esta inclusión se beneficiarían cerca de 6,000 empleados no docentes.

“Una vez más se demuestra que la lucha rinde frutos. Al fin se les comienza a hacer justicia al personal no docente de las escuelas del país, personal esencial para la educación de los miles de niños y niñas del sistema público de enseñanza. Logramos que el Departamento de Educación expandiera los criterios de evaluación al incentivo que se otorgó al personal que trabajó presencialmente durante la pandemia”, explicó Israel Marrero Calderín, presidente de SPT.

Marrero Calderín detalló que en la reunión sostenida en la Fortaleza, de la que participaron Karla Calzada, ayudante del Secretario Educación; Yamil Ayala, asesor del Gobernador y Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación, se acordó además que una vez se complete el proceso de evaluación del personal el DE aprobará de inmediato la dispensación del incentivo económico a los empleados que hayan cumplido con los requisitos y que en un periodo de un mes deben recibirlo mediante depósito directo.

El líder sindical añadió que lograron que el Secretario se comprometiera a incluir a los asistentes de servicio al estudiante (T1) por contrato en el pago del Premium Pay, además de otorgarle permanencias a este personal y pautar la fecha para seguir las negociaciones del Convenio Colectivo.

“Fue una reunión donde se logró mucho para el personal no docente de las escuelas. Es un gran logro el que por fin se reconozca el valor y la aportación de este personal y de los asistentes por contrato. Hemos demostrado que sin no docentes las escuelas no funcionan”, agregó.