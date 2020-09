El secretario de Educación, Eligio Hernández, hizo un llamado a las familias con hijos menores en el sistema de educación pública a que aprovechen que los comedores están confeccionando y entregando almuerzos para que aseguren que esos menores continúen alimentándose adecuadamente.

Aunque por la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus COVID-19 las clases se están ofreciendo de manera remota, luego de un reclamo de varios sectores se activaron los comedores escolares para producir almuerzos, que aquellos padres, madres o tutores que así lo soliciten pueden pasar a recoger a la escuela más cercana o que más conveniente le resulte, en muchos casos sin siquiera tener que bajarse del carro.

No obstante, el secretario y la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Francheska Reyes, confirmaron que se han perdido miles de almuerzos diarios porque los padres o encargados de los menores no han pasado a recogerlos.

Nelly Ayala, presidenta de la Unión de Comedores Escolares, también confirmó que, a pesar del trabajo que han hecho los empleados, se han visto obligados a botar miles de almuerzos.

“Muy tristemente hemos tenido que comunicar que la cantidad de personas que está recogiendo la comida, no es la que esperábamos”, comentó Hernández.

Ayala sostuvo que los empleados de comedores han estado haciendo su parte, desde que el 31 de agosto se anunció que estarían confeccionando los almuerzos. Pero, lamentablemente, han tenido de botar muchos de esos almuerzos.

“Eso (los almuerzos) no se puede guardar, ni congelar, ni almacenar, ni nada de eso. Se tiene que botar”, lamentó Ayala. “La única manera de salvar eso es que los padres que se comprometieron pasen a recogerlo. Y se han hecho todo para acomodarlos lo mejor posible, pero hay gente que no los recoge. No es culpa del programa, es que no pasan a recogerlos”.

El secretario recordó que existen unas regulaciones que no permiten al DE guardar o conservar esos alimentos ya confeccionados, de manera que si no los buscan no hay más remedio que botarlos.

Hernández afirmó que se está haciendo un gran esfuerzo para poder mantener ese servicio, sin que se hayan reportado complicaciones asociadas al COVID-19. Resaltó además que la preparación de almuerzos para llevar conlleva un gasto adicional por la compra de las bandejas y recipientes para líquidos que hay hacer.

El servicio, explicó el secretario, también lo pueden ofrecer los comedores de escuelas privadas, que reciben asignaciones de fondos a través de la Autoridad de Servicios de Alimentos y Nutrición. Solo unas pocas lo están haciendo actualmente.

Hernández explicó que estimaron que estarían preparando unos 100,000 almuerzos diarios. Pero la realidad no ha sido esa, y la cifra de solicitudes ha estado muy por debajo de ese número.

Y lo que es peor, a diario se han tenido que botar miles de almuerzos.

“Hoy (ayer), casualmente, es el día que más personas pasaron a recoger los almuerzos. Fueron 31,041 almuerzos que entregamos”, comentó Hernández. Agregó que se habían pedido, y se confeccionaron, un total de 33,499 almuerzos.

Explicó que los directores pueden tomar la decisión en cuanto a pedir a la persona encargada del comedor hacer más o menos almuerzos, tal como hizo un director en Juncos luego que de los 150 almuerzos que le habían pedido, apenas fueron a recoger 50 por dos días seguidos.

Para que se tenga una comparación, en septiembre de 2019 se servía un promedio diario de 156,980 almuerzos diarios en las escuelas públicas, así como otros 29, 595 en comedores de escuelas privadas.

Reyes recordó además que en comedores escolares se puede modificar el almuerzo para ajustar a alguna dieta que necesite un menor para atender alguna condición. “Puede ser una comida baja en azúcar, baja en sodio, libre de gluten o de algún otro alergeno”.

De hecho, Reyes y Hernández adelantaron que han pedido una dispensa para lograr expandir la confección de almuerzos más allá de la responsabilidad primaria del sistema de otorgarlos a los menores entre 5 y 18 años, y ofrecerlos para todo niño menor de 18 años en el núcleo familiar. La aprobación para esa expansión esperan tenerla en próximos días, y comenzar a entregarlos para última semana de septiembre.

“Nuestra recomendación es que usen el programa, que hemos pasado mucho trabajo para poder implementarlo. Es un servicio de comida balanceada, validado de acuerdo a las necesidades y al desarrollo de los niños. Que sepan que esa asistencia está disponible”, insistió el secretario. “Se está haciendo un esfuerzo genuino. Hay alimentos y hay voluntad”.