Poco menos de 28,000 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continuaban sin servicio a eso de las 11:00 a.m. de hoy, domingo, según confirmó la corporación pública, cuyos empleados continuaban trabajando para tratar de restablecer el servicio a la mayor cantidad de clientes posible.

Según detalló Fernando Padilla, director de la Oficina de Gerencia de Proyectos, Restauración y Asuntos Fiscales, “ahora mismo (11:00 a.m.) hay un poco menos de 28,000 clientes sin servicio. Eso representa el 1.9% de la base de clientes de la Autoridad. Hay 98.1% con servicio. Y hemos visto consistencia en el servicio”.

Afirmó además que no están “remendando”, sino que se están asegurando de que las reparaciones que se hagan “lleven la infraestructura a una condición igual o mejor que como estaba antes de la tormenta”.

“Lo que quiero decir es que, estamos con una temporada de huracanes en proceso, así que no vamos a usar remiendos. Si un segmento de alambre se parte, va nuevo por completo; si un poste se partió, se va a poner uno nuevo; se fue una cruceta, va completamente nueva; la base del transformador se dañó, se pone nueva. Estamos tratando de insertar todo a un nivel como estaba o mejor. Queremos estar en las mejores condiciones posibles para enfrentar la temporada de huracanes”, afirmó Padilla.

El ejecutivo insistió en que están trabajando fuerte para que la mayor cantidad de clientes tenga el servicio “y entendemos que vamos a terminar hoy”.

Sin embargo, alertó que “siempre va a quedar un número mínimo, menos del 1%, que va a quedar pendiente”.

“Hemos tenido además averías que suceden a diario en PREPA (AEE), que no tienen que ver con el disturbio. Pero vamos a llegar a estar sobre el 99% cuando termine el día”, aseguró.

Padilla dijo comprender la frustración de la gente que perdió el servicio de electricidad, pero aseguró que se trabajó con diligencia y se reconectó a 420,000 clientes en apenas 72 horas.

“Puedo entender las frustraciones e impaciencia del pueblo, totalmente. Pero la reparación del sistema eléctrico requiere un nivel de seguridad bien alto”, sostuvo. “¿Y cómo pudimos reconectar 420,000 clientes en 72 horas? Por la preparación de inventario que tenemos, la preparación de equipo, de maquinaria, la preparación en coordinaciones de recuperación. PREPA (AEE) tiene planes y eso está coordinado de antemano según por donde venga la tormenta. Tuvimos listo el personal, los materiales, los contratistas privados, para inmediatamente movilizarlos. Y en caso de haber sido necesario, se habrían activado también los acuerdos de colaboración con compañías de otros estados”.

En el momento pico del apagón durante el paso de la tormenta tropical Isaías, unos 450,000 clientes se quedaron sin servicio. Padilla sostuvo que ese tipo de apagón masivo no es exclusivo de Puerto Rico y ocurre en cualquier lugar del mundo cuando hay tormentas, huracanes, o tormentas de nieve o de arena.

“Y no se puede subestimar la tormenta. Tuvo vientos fuertes. Yo pasé la tormenta en el suroeste y los vientos en Cabo Rojo, puedes preguntar a cualquiera, fueron de huracán categoría 1. Y no podemos pensar que una tormenta no va a dejar gente sin luz. Siempre se va a quedar gente sin servicio”, insistió. “¿Pero cómo podemos medir el desempeño del sistema? Mirando en cuanto te tardas en recuperar el sistema. Y recuperamos casi 300,000 clientes entre viernes a sábado”.

Padilla subrayó además que actualmente los obreros de la AEE trabajan además “bajo los protocolos de distanciamiento y seguridad por el COVID (-19). Eso añade dificultad a la operación. Todo eso añade complejidad al operar, al mover equipos, distribuirlo. Hay que añadir todos esos protocolos. Hay que higienizar los equipos, los camiones, en cada cambio de turno, para salvaguardar al empleado”.

Primera Hora le cuestionó por qué, más allá de las áreas que sufrieron el impacto más fuerte de la tormenta, había tantos clientes a oscuras, como ocurren en áreas del centro, este y la zona metropolitana.

“El problema del área metropolitana es la densidad de clientes. En el área metropolitana por cada milla cuadrada tiene siete a ocho veces la cantidad de clientes que en el resto de la Isla. Y eso es una gran complejidad de infraestructura, subestaciones, líneas de distribución, líneas de transmisión, transformadores. Y eso lleva a otra complicación, que es que hay mucha línea de traspatio, que tengo que pasar por el patio del cliente. Y son torres, postes, cables de alto voltaje. En una de esas urbanizaciones, imagínate si se cae un poste allá atrás. No podemos meter la misma maquinaria que en una carretera. Requiere otra maquinaria, más gente, más fuerza laboral. Y se afectan todos los clientes que están conectados a ese poste, a esa línea. Allí hay unos elementos, unas características, que no tienes en el resto de Puerto Rico”, explicó.

Agregó que también ocurren otras situaciones naturales sobre las que no tienen control y que exigen tiempo de espera, como ocurrió con una subestación en Hormigueros que se inundó.

“Es una subestación que amarra una cantidad significativa de clientes. Así que tenemos inundación en la subestación y solo puede esperar a que baje el agua. Y además perdimos cuatro postes de torres de transmisión y eso toma un tiempo reparar”, señaló.

Agregó que fue para el viernes en la noche que pudieron empezar a trabajar en Cabo Rojo, “pero quedan áreas de Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez y Hormigueros que todavía no tienen servicio”.

Añadió que ya trabajan en unas averías por Cayey y Trujillo Alto que esperan devuelvan el servicio a muchos clientes. “Estamos vigilando el tiempo, pero vamos a trabajar hasta que las condiciones del tiempo lo permitan”.

“Por eso es que tu ves que a veces entran muchos clientes en poco tiempo, porque arreglas esa avería y todo ese grupo se alimenta de esa parte”, comentó. “Pero a veces también entran unas urbanizaciones y una parte no tiene servicio. Y es que hay averías que no se ven, que no es un poste partido, o un cable que se cayó. Es algo que no se ve y tienes que revisar con más detalle”.

Por último, Padilla reiteró que su confianza de que “esperamos que la mayoría de los clientes se conecte hoy” e hizo un llamado a todos los clientes a continuar reportando las averías para atenderlas lo antes posible.

“Exhortamos a la gente a que se comunique con nosotros por las redes sociales, en Twitter @AEEOnline, y por Facebook. Ahí pueden reportar las averías. Tenemos nuestro equipo monitoreando constantemente las redes sociales y nos comunicamos con los equipos de trabajo en la calle”, afirmó.

“También pueden llamar al ‘call center’, al número 787-521-3434. Hay un alto volumen de llamadas, porque además continúa la operación normal de pagos y todo lo demás, pero se va a priorizar a los clientes para restauración del servicio. Puede que tome tiempo, pero lo van a atender y vamos a ayudarlo”, agregó, indicando que el tiempo de espera iría bajando a medida que se restablece el servicio a más clientes.