El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), informó que de acuerdo al censo estudiantil, en el que ya han reportado sus datos 10,553 estudiantes o el 90 por ciento de la población de los alumnos matriculados, 9,818 han recibido las dos dosis de vacunas requeridas y 151 ya han recibido la primera dosis.

Esto implica que, hasta el momento, el 85 por ciento de los 11,654 estudiantes que han seleccionado cursos en el proceso de matrícula - que aún no ha culminado- reporta estar vacunado.

“La vacunación es la herramienta fundamental para que termine la pandemia y es nuestra primera línea de defensa para el plan de regreso presencial al campus. Desde antes que surgieran las órdenes ejecutivas y administrativas que hicieron obligatoria la inoculación para los estudiantes, ya habíamos iniciado nuestro proceso de encuesta que incluye que los jóvenes presenten evidencia de su tarjeta de vacunación. Tenemos la expectativa de que este porcentaje de vacunación aumente en las próximas semanas, previo a nuestro comienzo de clases, que será el 16 de agosto”, indicó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

Al día de hoy, la oferta académica está programada para un 75 por ciento presencial y un 25 por ciento en modalidad híbrida (H) y a distancia (D). De acuerdo con la reglamentación vigente, un curso Presencial permite ofrecer menos del 25 por ciento en formato a distancia por internet; un curso Híbrido (H) debe ofrecerse mayormente a distancia por internet, pero debe dictarse al menos 25 por ciento en formato presencial; y un curso a Distancia (D) se brinda 100 por ciento a distancia por internet, por lo que no se asigna día, hora o lugar para ofrecerse.

“Nuestro proceso de ajustes y pago de matrícula concluye el miércoles, 11 de agosto. El pago de matrícula estará disponible únicamente para los estudiantes que sometieron su evidencia de estar vacunados o que solicitaron su exención de vacunación por las razones establecidas por la Orden Ejecutiva 2021-509 y la Certificación de la Junta de Gobierno #2-2021-2022. Para tomar clases presenciales, los estudiantes exentos de la vacuna, tendrán que someter una prueba negativa de antígenos o molecular, semanalmente, al Departamento de Servicios Médicos. De no someter documentación de la prueba semanal, se le dará de baja administrativamente de los cursos presenciales e híbridos. Los estudiantes no vacunados, que no tengan la exención, solo podrán tomar cursos a distancia y deben escribir a decasoc.aa@uprm.edu para los ajustes de su matricula”, explicó el Rector.

Con relación al protocolo de seguridad de la institución, el RUM utiliza como guía principal el Plan de Control de Exposición a COVID-19 del RUM. El mismo se actualiza frecuentemente, según las directrices del Departamento de Salud de Puerto Rico y las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Está disponible en: https://www.uprm.edu/decanatoadministracion/mdocs-posts/plan-de-control-de-exposicion-al-covid-19-revisado-julio2021/.

“La situación del COVID-19 es de naturaleza cambiante, por lo que, como siempre, estaremos atentos a la información y actualizaciones de las entidades antes mencionadas. Acogemos la posibilidad del comienzo presencial con gran entusiasmo, luego de un año y cuatro meses fuera del campus. Con las medidas de seguridad vigentes y con el apoyo de toda la comunidad universitaria, esperamos que podamos tener un seguro y fructífero semestre”, concluyó Rullán Toro.