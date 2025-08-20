El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió nuevamente hoy, miércoles, una advertencia de calor extremo para 59 pueblos de Puerto Rico.

Según indicó la agencia en su informe diario, la temperatura y la humedad presente crearían condiciones peligrosas para personas desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit.

Los municipios afectados por el calor extremo serán: Dorado, San Juan, Luquillo, Arroyo, Cidra, San Lorenzo, Aguadilla, Cataño, Loíza, Manatí, Salinas, Rincón, Caguas, Aguas Buenas, Cabo Rojo, Guaynabo, Ceiba, Barceloneta, San German, Toa Alta, Gurabo, Aguada, Arecibo, Toa Baja, Yabucoa, Canóvanas, Santa Isabel, Carolina, Bayamón, Las Piedras, Vega Baja, Río Grande, Comerio, Trujillo Alto, Guánica, Florida, Juncos, Hatillo, Cayey, Maunabo, Guayanilla, Patillas, Quebradillas, Mayagüez, Fajardo, Humacao, Vega Alta, Yauco, Peñuelas, Guayama, Ponce, Añasco, Juana Díaz, Isabela, Naguabo, Camuy, Hormigueros, Lajas, y Moca.

[AUG 20] High temps will persist through the weekend with highs reaching the upper 80s to low 90s.



🔴Extreme Heat Warning in effect from 9AM to 5 PM AST for the coastal areas of PR.

🔴Heat Advisory in effect from 9 AM to 5 PM for Culebra, Vieques and the USVI.#prwx #usviwx pic.twitter.com/q1hGDxLaOF — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 20, 2025

Ante estas temperaturas, se recomienda tomar precauciones adicionales si trabaja en el exterior. Cuando sea posible, reprograme las actividades extenuantes para temprano en la mañana o al anochecer.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara cuando sea posible, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.