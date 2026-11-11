¿Me marcho de Puerto Rico a buscar un mejor porvenir o me quedo?

Esta es la pregunta que cinco de cada 10 jóvenes boricuas, entre las edades de 17 a 25 años, se hacen a la hora de emprender su vida profesional y comenzar su ruta hacia lograr un empleo.

Solo cuatro de esos 10 jóvenes saben que se quedarán en la Isla, mientras el otro joven que resta está seguro de que se marchará hacia los Estados Unidos, al menos, dentro de un periodo de cinco años.

Así lo detectó un reciente estudio realizado por la firma de reclutamiento y gerencia de talento HR Remarkable Talent (HRRT), bajo el mando de su investigadora principal y fundadora de la firma, Katherine Díaz Carrasquillo.

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El hallazgo, según resumió la experta en Recursos Humanos, dejó al descubierto la incertidumbre que siente el joven boricua cuando busca edificar su futuro y demarcó un ambiente “difícil” para el país. Es que, si los jóvenes deciden finalmente marcharse, “nos faltarían servicios. Gente mayor necesitando de servicios, porque son los jóvenes que van a dar servicios para otro país. Entonces, hay un tema ahí bastante triste, bastante fuerte”, afirmó.

Para realizar el estudio, denominado “¿De aquí pa’ donde? Build your future”, la firma tomó una muestra de 205 jóvenes estudiantes de escuela superior, escuelas vocacionales, universidades, institutos de educación con carreras cortas y jóvenes trabajadores.

De las respuestas que estos jóvenes dieron a las preguntas que se les hicieron, la que más llamó la atención es la incertidumbre que muestran a la hora de determinar si se quedan o se van de Puerto Rico.

Específicamente, el 45.8% de los jóvenes de entre 17 a 25 años no tiene claro si desea quedarse o marcharse del país. Si se une a que el 11.3% de los jóvenes reconoce ya su deseo de abandonar la Isla dentro de un periodo de hasta cinco años, Puerto Rico está bajo amenaza de perder alrededor del 57% de una fuerza trabajadora productiva, comentó la investigadora. El resto de los encuestados, un 42.9%, estableció que permanecería aquí.

Los factores que más determinarían si un joven se muda a Estados Unidos o se queda en la Isla son la calidad de vida y las oportunidades educativas que se le presenten.

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“Los jóvenes en forma de broma dicen: ‘Quiero ser millonario’. Pero, realmente lo que hay en el corazón de ellos es tener calidad de vida. Tener tiempo para su familia. Vivir bien, cómodos, para poder disfrutar de ese bienestar que se genera. Eso en términos de la calidad de vida. Y en el tema de los estudios y la formación, quieren crecer. Así es que el tema intelectual salió ahí. Están interesados en estudiar. En crecer”, expuso Díaz Carrasquillo al presentar el estudio en las oficinas de la firma, en Hato Rey.

Tener un mayor salario o mejores oportunidades de empleo quedaron como tercera y cuarta razón a la hora de fijar si se mudan o se quedan. Los servicios que reciben, como los de salud y energía, quedaron como la quinta consideración a la hora de tomar la decisión.

Katherine Díaz, de HR Remarkable Talent, presentó los resultados del estudio. ( Xavier Araújo )

Unir voluntades

El reto para retener a los jóvenes en Puerto Rico es multisectorial. No tan sólo le corresponde al gobierno mejorar la calidad de vida y los accesos a servicios de salud o energía. La familia, los patronos y el mercado educativo también tienen mucho que aportar.

“El trabajo es de todos los sectores”, manifestó Díaz Carrasquillo. “Retenerlos no depende solo del salario. Depende del propósito, del aprendizaje y una ruta para crecer, pero aquí”.

El estudio apuntó a que la responsabilidad de la familia es hablarles a los jóvenes de su futuro sin presión, asignarles responsabilidades con fechas y consecuencias, así como enseñarles sobre el valor de las finanzas.

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Para el sector educativo, se identificó que debe comenzar a desarrollar las habilidades de los jóvenes desde más temprano y no esperar a que se llegue a cuarto año, enseñarles cómo es el mercado laboral, así como promover proyectos con plazos reales y retos que desarrollen agilidad y competencia sana.

Mientras tanto, el mercado laboral debe presentarles a los jóvenes una ruta clara de crecimiento, comunicar el propósito del trabajo, aprovechar su vocación al servicio, establecer metas a corto plazo y darles reconocimiento por su labor.

Asimismo, la experta no tan sólo llamó a darles la oportunidad a los jóvenes de crecer en la Isla. Dijo que también hay que “mostrarles cuál es esa ruta de crecimiento y desarrollo para poderlo atraer”.

“El perfil del joven puertorriqueño es un joven estable, un joven colaborador, con vocación de servicio, que se mueve por ayudar y aprender, que necesita desarrollar sentido de urgencia, competitividad sana y adaptación al cambio, estructura”, resumió la experta, al detallar las fortalezas y debilidades que estos tienen.

De los hallazgos, Díaz Carrasquillo comentó que lo que más le sorprendió es que el salario que recibirían estos jóvenes en un empleo en la Isla no es determinante a la hora de decidir si se quedan o se marchan del país.

La firma espera evaluar los resultados en varios webinars que ha programado para jóvenes en el primer trimestre del año. Además, esperan poder volver a medir las expectativas de los jóvenes hacia su futuro laboral a finales de 2027.