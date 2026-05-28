En medio del verdor que distingue a las montañas del centro de Puerto Rico abrirá sus puertas este viernes 29 de mayo un hotel cuyo nombre, Vista Alegre, describe a la perfección el ambiente que podrán disfrutar sus huéspedes y todas las personas que lo visiten para gozar del sinnúmero de amenidades que tendrá disponible.

Uno de los principales atractivos es el restaurante Raíces y Fuego, que está rodeado de ventanas de cristal con unas espectaculares vistas que sin dudas cautivarán a quien vaya a degustar los manjares que promete su chef, Rey Santa.

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La piscina es climatizada. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Mientras mostraba el restaurante, su barra y la pequeña cava, así como su espaciosa y moderna cocina, Santa comentó que tendrán “una propuesta gastronómica bastante completa” que incluye “carnes a la parrilla, carnes ahumadas que las vamos a hacer acá”, así como repostería y panadería que también van a confeccionar allí mismo. Destacó que gran parte de los ingredientes que usarán, como los mariscos, frutas, verduras y café, serán de productores locales.

Entre otros platos, adelantó uno “que lleva lechón con cuerito, longaniza dentro de unos pastelillitos, una pechuga parmesana Alfredo que no es con la salsa marinara tradicional, langosta fresca, unos montaditos de pulpo, un filete de chillo que lo vamos a hacer sellado con su piel para que tenga esa crocante como si fuera el efecto de frito y lo terminamos al horno, New York cheese cake hecho en la casa y un arroz con dulce con un toque francés que va a ser un arroz con dulce brûlée”, y todo eso con “unos precios superbuenos, para que la gente tenga la experiencia de comer a otro nivel, no necesariamente pagando un fracatán de dinero”.

No menos cautivador resulta el salón Conecta y Vive, cuyo techo de cristal permite el paso de la luz natural, que alimenta un árbol de yagrumo bajo el cual se podrán sentar a saborear su desayuno continental aquellos huéspedes que no hayan optado por el paquete todo incluido.

En cambio, para los huéspedes que tengan el todo incluido, estarán disponibles “diferentes opciones de desayuno, almuerzo y cena, en un área de bufé separada para ellos”.

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Entre las atracciones dentro del hotel figura una bolera. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Contacto con la naturaleza

Otro de los atractivos es la piscina que, además de la exuberante vista, ofrece también el canto de varias especies de aves como trasfondo.

Según explicó Jaime Martínez Cintrón, director de operaciones de Hoteles Vista, como parte la filosofía de la cadena de que “no vendemos hoteles, vendemos experiencia”, este espacio no solamente estará disponible para los huéspedes, sino para el público en general a través de diferentes paquetes familiares o individuales. La piscina cuenta con calentador para que el agua esté al gusto de los visitantes, un área aledaña con mesas de billar y tenis de mesa, y una pantalla que “promete tardes de karaoke, noches de concierto, películas… un mundo de posibilidades, acompañado de una buena barra”, además de que está interconectado con el restaurante por si la persona se antoja de comer algo.

Mientras, en una de las laderas del hotel se abren dos caminos, uno de ellos para los Buggies en la montaña, donde los clientes, siguiendo a un guía, podrán recorrer esa ruta en uno de esos vehículos, hasta llegar a un riachuelo.

La hermosa hospedería se encuentra anclada en las exuberantes montañas de Barranquitas. ( Pablo Martínez Rodríguez )

El otro es un sendero para disfrutar de una caminata por el bosque, que, aunque tiene “algo de retos”, está bien acondicionada.

“Y realmente no importa a la hora que lo hagas, es una experiencia distinta. En las tardes es exquisito, hace un fresco brutal. Y uno de los atractivos que vamos a tener es que lo vamos a hacer de noche, con linternas, para conectar con los sonidos de la naturaleza”, aseguró Martínez.

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A un lado del redondel a la entrada del hotel hay dos pequeñas tiendas que son parte del proyecto Vista Alegre Emprende, una iniciativa que ofrece un espacio de incubación de negocio a jóvenes emprendedores, como el caso de Kathia Monge Díaz, la feliz y agradecida propietaria de KM Aroma, donde están a la venta “velas aromáticas artesanales, arreglos, souvenirs, difusores y wax melts”, entre otros productos, con una variedad de 32 olores diferentes.

Variedad y diversión

Otro de los principales atractivos de la hospedería es sin duda alguna el Barranquitas Bowling, una amplia y moderna bolera con “diez carriles de tamaño profesional”, que permite jugar de la manera tradicional y con variaciones, y que cuenta con unas pantallas en las que podrán proyectar deportes, conciertos, videos de música, o incluso karaoke.

La bolera tiene además “la primera caja de bateo virtual de Puerto Rico”, un espacio con una pantalla que simula el ambiente de un estadio, y con sensores que miden los movimientos del bateador, así como el contacto con la pelota y la distancia que recorre, todo lo cual promete mucha diversión, incluso para quienes no sean particularmente entusiastas del béisbol.

La bolera, que está abierta a huéspedes y visitantes, con un costo adicional, pues no está incluida en ningún paquete, cuenta también con máquinas de juego, una pizzería, un sport bar, así como dos salones para celebraciones, uno de cumpleaños íntimo de hasta 30 persona que ofrece la opción de reservar carriles y la caja de bateo como parte de la celebración, y el otro que es un salón teatro con capacidad de hasta unas 100 personas, que permite hacer obras, stand up comedy, shows de magia o cumpleaños.

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Pet Friendly

Por último, y no menos relevante, es que Vista Alegre “será el primer hotel de la cadena que aceptará mascotas”, si bien por ahora solo se ha separado una cantidad limitada de habitaciones para esos fines, con unos espacios especialmente diseñados y acceso al patrio exterior. El acceso de mascotas tendrá unas restricciones “de hasta 50 libras la mascota y que no entre a los espacios donde se sirven alimentos”, además de seguir el protocolo de que esté vacunada y siempre con leash.

Martínez no quiso terminar sin resaltar que en los Hoteles Vista “apelamos a tarifas y precios accesibles, porque queremos que todos nos puedan visitar”.

En resumen, tal como destacó el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, la invitación está abierta al público para “conozcan de lo que hay aquí, de que se respira Puerto Rico en esta área, de la vista que tiene este lugar”, y quizás, además de disfrutar del nuevo hotel, también se dan el paseo por el espectacular Cañón San Cristóbal, o por “la plaza más linda de Puerto Rico, que está en Barranquitas”.

Otras amenidades:

Salón de actividades Entre Montañas: rodeado de ventanas de cristal mirando a las montañas, tiene capacidad para 150 personas, y estará disponible para conferencias, bodas, quinceañeros y otras actividades.

rodeado de ventanas de cristal mirando a las montañas, tiene capacidad para 150 personas, y estará disponible para conferencias, bodas, quinceañeros y otras actividades. Salón Kids Movies: tendrá una cartelera preestablecida y dos veces al día, a las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m., los niños podrán ver una película, sentados por el suelo si así lo desean, en un ambiente cómodo y seguro.

tendrá una cartelera preestablecida y dos veces al día, a las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m., los niños podrán ver una película, sentados por el suelo si así lo desean, en un ambiente cómodo y seguro. Play Ground y área de inflables: diseñado para servir a huéspedes y cualquier visitante que desee reservar y celebrar allí cumpleaños, con varios paquetes disponibles.

diseñado para servir a huéspedes y cualquier visitante que desee reservar y celebrar allí cumpleaños, con varios paquetes disponibles. Half Time Sport Bar: será un bar deportivo de día y discoteca durante la noche.

será un bar deportivo de día y discoteca durante la noche. Heladería: sirve helados y frappés , incluyendo el frappé de la casa

sirve helados y , incluyendo el de la casa Coffee Bar : ofrece café, caliente o frío, junto a una selección de los postres del restaurante

ofrece café, caliente o frío, junto a una selección de los postres del restaurante Área al aire libre aledaña al Coffee Bar : localizada junto a un gigantesco árbol de tronco multicolor, donde en la noche se podrán reunir las personas alrededor de una mesa que es una fogata en la que podrán calentar su marshmallow o su chocolate.

localizada junto a un gigantesco árbol de tronco multicolor, donde en la noche se podrán reunir las personas alrededor de una mesa que es una fogata en la que podrán calentar su o su chocolate. Spa: tanto huéspedes como visitantes podrán reservar para recibir masajes.

La mascota del hotel

Siguiendo la tradición de los Hoteles Vista, que tienen cada uno una mascota, Verdoso en Vista Verde en Yauco, Azuloso en Vista Azul en Aguadilla, y Naranjoso en Vista Bahía en Salinas, “aquí no va a ser la excepción y vamos a tener una mascota que todavía no la conocemos porque ella va a llegar en helicóptero a la apertura y ahí la vamos a conocer. Lo único que se cuenta es que es la primera niña de la cadena, la hermanita menor, que va a estar disponible para asistir y jugar con los niños”.