La apertura del nuevo hotel de Barranquitas, en el que la comunidad ha centrado sus esperanza para atraer el desarrollo económico a la zona, se retrasó para finales del mayo.

Cuando inició el desarrollo del Hotel Vista Alegre, de la cadena puertorriqueña Hoteles Vistas, se había previsto que la inauguración fuese el próximo 28 de marzo. No obstante, la empresa indicó en un comunicado de prensa que ahora la apertura oficial está pautada para el 29 de mayo, que daría inicio a la temporada de verano en la región montañosa.

Ante este proceso de apertura, el hotel ya inició el reclutamiento de personal para posiciones operacionales y administrativas. Además, renta algunas instalaciones para que se ubiquen spa y centros de belleza.

Hotel Vista Alegre en Barranquitas. ( Suministrada )

El municipio, por su parte, ha comenzado a remozar la entrada al complejo que ocupará el hotel, que son las antiguas instalaciones de Job Corps.

No obstante, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, recurrió a las redes sociales para hacer un llamado público a que cuiden el entorno y no roben en la zona.

“Estamos trabajando para embellecer lo que será la entrada principal de nuestro nuevo Hotel Vista Alegre. Lamentablemente, personas amigas de lo ajeno se han estado llevando algunas de las plantas que hemos sembrado. Barranquitas es de todos; cuidemos y conservemos lo que es de nuestro pueblo”, afirmó el pasado domingo en Facebook.

Mientras, el hotel, que será todo incluido, ya también organiza el festejo de apertura.

“Como parte de la celebración inaugural, la hospedería presentará una agenda especial de entretenimiento que se extenderá hasta el 28 de junio, con diversas presentaciones artísticas que incluirán la participación de Andrés Jiménez, Arnaldo “El Más Querido”, Barreto y su Plena, Richard Rika y Herber Cruz, asegurando así una propuesta que combina hospitalidad, cultura y música en vivo para residentes y visitantes", se informó en el parte de prensa.

El nuevo hotel contará con 60 habitaciones en su primera fase y en una segunda incluirá villas familiares, entre otras amenidades. Además, contará con una bolera, heladería, cava de vinos y coffee shop. También ofrecerán actividades, como paseos a caballo y experiencias de ecoturismo, integrando el concepto de hospedaje con entretenimiento y naturaleza.