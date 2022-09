Ponce. Residentes de los barrios Calzada y Buyones de Ponce rechazaron moverse hacia algún refugio, a pesar de que la zona es altamente inundable y aseguraron que están listos para enfrentar el posible embate de la tormenta Fiona.

Así respondieron al alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, quien llegó a estas comunidades junto a personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMMED) y otras dependencias del ayuntamiento, para exhortarles que buscaran un lugar seguro. Sin embargo, ninguno quiso dejar sus hogares.

Según la líder comunitaria de Calzada, Ada Cruz Muñoz, “por lo menos, hasta ahora, nadie ha dicho de moverse. Nadie quiere. Siempre lo hemos pasa’o aquí”.

“(Con) María fue que yo me fui y, unas cuantas gentes de aquí se fueron. Yo perdí todo, ahora mismo me preocupa la gente que vive en la parte de allá, porque esa es el área más inundable que tiene Calzada”, lamentó al hablar de sus vecinos más cercanos al área del caño.

El alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón hizo un recorrido por los vecindarios pidiendo a los vecinos a considerar moverse debido a los estimados de lluvia previstos por la tormenta. ( Sandra Torres Guzmán )

No obstante, reiteró que están preparados.

“Ellos compraron agua. Una sola (persona) me dijo que necesitaba toldo, porque su casa se mojaba. Fue lo único. Pero los demás, todos están preparados”, resaltó.

Mientras que Luis Ventura Dávila, de 64 años, también dijo que se quedará en su casa.

“Yo me quedo, porque aunque donde yo vivo se inunda, la casa está bien, es segura. Estoy preparado, gracias a Dios. Bueno, cogí mis medicamentos y metí mis cosas en una bolsa que tengo y pa’lante. Mejor me voy pa’ en casa de la hija mía. Siempre es lo mismo”, confesó el vecino de Calzada.

De acuerdo con el alcalde, el ayuntamiento ha repartido sobre 200 toldos en las distintas comunidades que ha visitado desde ayer viernes.

“Es en áreas propensas a inundaciones, como estas que estamos visitando ahora que son Calzada, Buyones y Tiburones”, manifestó.

Irizarry Pabón destacó que su intención de llegar a los barrios es para advertir a sus residentes del peligro al que se expondrían debido a las lluvias que se esperan. Pero reconoce que “no podemos obligar a nadie”.

“Les estamos haciendo una exhortación a tiempo, porque lo que se espera es mucha lluvia. (Esta zona es) bien inundable. Es un área que no tiene drenaje y por muchos años se ha caracterizado (por eso). Con menos lluvia de la que se anticipa hay problemas. Por eso queremos hacerlo a tiempo. Le vamos a dar un periodo para (ver) si ellos reconsideran. Tenemos transportación, tenemos ayuda, pero queremos hacerlo a tiempo”, destacó.

“No queremos poner en riesgo a los rescatistas, ni queremos que ninguna de las personas que viven en este sector estén a riesgo de perder sus vidas. Les vamos a estar orientando de que el Municipio está aquí para prevenir. No queremos molestar a nadie; todo lo contrario… queremos asegurar la vida. La estructura física, eso no hay ningún problema, pero la vida, no queremos perder vidas por lo que se anticipa y no estamos exagerando: va a llover mucho”, señaló el ejecutivo municipal, el cual es médico de profesión.

De otra parte, mencionó que otra de las áreas en potencial peligro de inundaciones es La Playa de Ponce.

“Ya hicimos la visita a la montaña. Este sector de Buyones, Tiburones y la Calzada es el más que nos preocupa porque siempre ha tenido un historial de que no tiene sistema de bombeo. Igualmente en la Playa, pero chequeamos ya las bombas y están funcionando, igual Los Meros y avenida Las Américas”, acotó.

Entretanto, un vecino del barrio Buyones aseguró que el problema de inundaciones en la zona es producto del caño que está detrás de sus casas y del que dijo, “no lo limpian”.

“Ahora mismo, aquí está el caño tapa’o. Ayer vinieron a mirar, pero durante tiempo muerto no vienen. Esa es la base principal de nosotros, que todo eso está tapa’o. También hay muchos cables casi en el suelo y cuando llueve se va la luz. El gobierno no viene aquí a nada y queremos que vengan a resolver ese problema”, sentenció Carlos Manuel Santiago, de 67 años.

No obstante, insistió en que no se irá del lugar.

“Como siempre, preparado como siempre… agua, comida. Hasta ahora, la casa ha sido segura. Esto es una zona inundable. Creo que sí (que se quedará)”, recalcó.

Ante la situación, el alcalde ponceño mencionó que la limpieza del caño es responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Recursos Naturales se supone que haga el trabajo. Pero en emergencias, el municipio de Ponce ha sido autorizado de hacer lo que tengamos que hacer para salvar vidas”, declaró.

Asimismo, Irizarry Pabón afirmó que actualmente hay cuatro personas refugiadas.

“Tenemos tres personas en la Lila Mayoral, una persona en la Celso Barbosa, todavía no tenemos a nadie en la Vocacional; allí caben 400 refugiados, cerca de 200 en la Lila Mayoral y 100 en la Celso Barbosa”, apuntó al agregar que “si tenemos que abrir más refugios, lo vamos a hacer”.