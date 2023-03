Con mucha emoción, sonrisas a granel y hasta suspiros de sorpresa, Aixa Salgado y sus hijas, Yetzania y Tanicha Cruz, recibieron el apoyo y amor de los puertorriqueños para que todas cuenten con un mejor futuro en la Isla.

La solidaridad de los boricuas se reflejó en una lluvia de donaciones, regalos y certificados que recibió la familia de Toa Baja que hace todo lo posible por levantar una propiedad de un familiar que fue marcada por el municipio como un “estorbo público” y que sufrió el embate del huracán Fiona en septiembre de 2022.

Las aportaciones se dieron a conocer durante el segmento de “Revive la Esperanza” del programa “Día a día” de Telemundo, que cuenta con la alianza de Primera Hora y MCS Foundation.

En el caso de la propiedad, Salgado reveló durante el programa que, un día luego de que se diera a conocer la conmovedora historia, dos familias –que prefirieron mantenerse bajo anonimato- llegaron con dos guaguas llenas de enseres domésticos, tales como juegos de cuarto para la familia, una nevera y una estufa, hasta televisores.

Aixa Salgado, madre de Tanicha y Yetzania Cruz, no dejaba de sonreir y expresar su entusiasmo tras recibir apoyo del público boricua para contar con un mejor porvenir. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Yo no lo podía creer, estaba yo que las piernas se me querían salir de sitio. De verdad, estoy bien agradecida del pueblo. Ustedes no tienen idea de las ayudan que nos han brindado”, indicó la madre soltera, quien ha dado el máximo para proveer seguridad a sus retoños vendiendo sándwiches en el pueblo.

Además, en un aparte con este medio, Salgado manifestó que ha recibido donaciones en efectivo que han sido sumamente útiles para continuar con los esfuerzos de restauración del hogar, así como la atención del municipio para comenzar a atender los problemas de cablería que experimenta la residencia de más de 30 años.

Por otro lado, en el caso de Yetzania, que aspira en un futuro a dedicarse a la fotografía y cuidado de mascotas, recibió un certificado de dos talleres de fotografía de parte de la empresa Fotógrafos Puerto Rico, mientras que la aseguradora MCS le donará un cargador para la cámara con la que tanto adora capturar imágenes de paisajes y fotos de personas caminando por las calles.

Asimismo, para que la joven de 18 años, que está a ley de graduarse con honores este próximo mayo de la escuela Adolfina Irizarry de Puig en Toa Baja, MCS también donó una computadora portátil MacBook Pro para que pueda realizar las ediciones de sus futuros proyectos como fotógrafa.

Igualmente, la misma organización regaló una MacBook Air para Tanicha, la niña de 13 años, quien su mamá destacó por sobresalir académicamente, a pesar de los retos que enfrentan en su día a día.

Yetzania tendrá un “prom” como ningún otro

No obstante, los regalos no se quedaron ahí, y esto se debe a que un grupo de empresas boricuas dieron la mano para que Yetzania tenga un “senior prom” inolvidable.

Para esta ocasión única, la adolescente recibió un vestido de noche rosa pastel de Kation Botique, unas prendas con pedrería de Forever Crystals and Jewelry, y un conjunto de zapatos de tacón alto y cartera ‘mini’ con “rhinestones” como regalo de MCS, todos dignos para celebrar ese momento como toda una princesa.

Además, la joven contará con servicio de transportación gratuito para ella y sus amistades para esta noche inigualable de parte de Manny Limousine and Party Bus, un arreglo de cabello por Willy Menéndez Hair Stylist, un servicio de maquillaje de Ángel Rodríguez Makeup Artist, y una sesión de manicura y pedicura por la casa de la empresa LJ Nail System.

“Estoy sin palabras, siento que este momento es como un ‘bibbidi-bobbidi-boo’ para mí”, manifestó con mucha alegría Yetzania a este medio, quien hizo referencia a aquella icónica escena de “Cenicienta”, película de Walt Disney Studios de 1950, donde aparece la Hada Madrina para concederle un vestido digno para una monarca y convertir una calabaza gigante en una ostentosa carroza.

