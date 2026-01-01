La temporada navideña nos suele dejar los bolsillos vacíos por los gastos asociados a los días festivos.

¿Te imaginas que habría pasado si hubieses ahorrado para cubrir el costo de los regalos, de la comida de las fiestas, de tu ropa y la de tus hijos, si los tienes? Ahora estarías feliz y sin deudas.

En la redes sociales se está promocionando una fórmula fácil y efectiva para economizar, para crear un fondo navideño que después de 52 semanas te va a dejar nada menos que con $1,378.00 en los bolsillos.

¿Cómo se hace?

Vas a comenzar guardando $1 la primera semana del año; dos dólares, la segunda; tres dólares la tercera; y un dólar adicional a la última suma cada semana subsiguiente.

Es parecido a un “Christmas Club”, pero lo vas a manejar tú mismo y lo más importante es que no te des permiso para ningún truco; es decir para no saltarte ninguna aportación al fondo.

Se recomienda que guardes el dinero en un lugar seguro y si es una alcancía con una buena cerradura o que se rompa para abrirla, mejor.

Hay gente que inicia lo que se conoce como el Reto de las 52 Semanas, depositando primero los $52 que de ordinario se reservan para la última semana de diciembre.

Si lo haces así, al final lo que tendrás que ahorrar es solo un pesito.

Esta última opción quizás es la idónea, si es este año no gastaste demasiado en Navidad.

Otra gente le está haciendo enmiendas al Reto de las 52 Semanas. Están guardando una cantidad de dinero mayor cuando les llega el Reintegro de las Contribuciones sobre Ingresos.

Si llegas antes de tiempo a los $1,326, date la oportunidad de comenzar otro reto. Es cuestión de ahorrar de una forma sencilla….

El Reto en dólares y centavos:

Semana-------------Depósito----------Ahorro

1 $1.00 $1.00

2 $2.00 $3.00

3 $3.00 $6.00

4 $4.00 $10.00

5 $5.00 $15.00

6 $6.00 $21.00

7 $7.00 $28.00

8 $8.00 $36.00

9 $9.00 $45.00

10 $10.00 $55.00

11 $11.00 $66.00

12 $12.00 $78.00

13 $13.00 $91.00

14 $14.00 $105.00

15 $15.00 $120.00

16 $16.00 $136.00

17 $17.00 $153.00

18 $18.00 $171.00

19 $19.00 $190.00

20 $20.00 $210.00

21 $21.00 $231.00

22 $22.00 $253.00

23 $23.00 $276.00

24 $24.00 $300.00

25 $25.00 $325.00

26 $26.00 $351.00

27 $27.00 $378.00

28 $28.00 $406.00

29 $29.00 $435.00

30 $30.00 $465.00

31 $31.00 $496.00

32 $32.00 $528.00

33 $33.00 $561.00

34 $34.00 $595.00

35 $35.00 $630.00

36 $36.00 $666.00

37 $37.00 $703.00

38 $38.00 $741.00

39 $39.00 $780.00

40 $40.00 $820.00

41 $41.00 $861.00

42 $42.00 $903.00

43 $43.00 $946.00

44 $44.00 $990.00

45 $45.00 $1,035.00

46 $46.00 $1,081.00

47 $47.00 $1,128.00

48 $48.00 $1,176.00

49 $49.00 $1,125.00

50 $50.00 $1,275.00

51 $51.00 $1,326.00

52 $52.00 $1,378.00