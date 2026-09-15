El Bosque Nacional El Yunque y el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en colaboración con la Fundación Amigos de El Yunque, invitan al público a una celebración gratuita en ocasión del 150 aniversario de la designación de la Sierra de Luquillo como reserva forestal. El evento será el sábado, 26 de septiembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La celebración tendrá lugar en el centro El Portal de El Yunque y coincidirá con el Día Nacional de las Tierras Públicas, cuando la entrada a terrenos y parques administrados por el gobierno federal es gratuita. El programa del evento incluirá charlas educativas, exhibiciones de fotografías históricas y contemporáneas, actividades para niños, estaciones informativas, artesanos locales, productos regionales y música en vivo.

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“La historia de El Yunque es también la historia de su gente, sus comunidades y sus colaboradores. Por eso, conmemorar los 150 años de la proclamación de este bosque como reserva es reconocer el compromiso histórico con la conservación de uno de los ecosistemas más únicos del planeta. El Yunque ha sido, y continúa siendo para Puerto Rico y nuestros visitantes un espacio de aprendizaje, ciencia, recreación y conexión con la naturaleza”, expresó mediante declaraciones escritas Keenan Adams, supervisor forestal de El Yunque.

La Sierra de Luquillo fue declarada reserva forestal por el rey Alfonso XII, en 1876, mediante las Ordenanzas para el Servicio del Ramo de Montes en las Provincias de Cuba y Puerto Rico. La designación protegió aproximadamente 24,710 acres, lo cual convirtió el área en una de las reservas forestales más antiguas del hemisferio occidental y sentó las bases de la conservación que hoy caracteriza al Bosque Nacional El Yunque.

Tras la Guerra Hispano estadounidense, el presidente Theodore Roosevelt reafirmó esa visión de preservación al designar el área como la Reserva Forestal de Luquillo, en 1903, un paso clave en su eventual administración por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

“El sesquicentenario destaca una historia de conservación, investigación y manejo forestal en esta área protegida. El Yunque ha sido un laboratorio natural por más de un siglo, y el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical se enorgullece de impulsar la innovación científica para el manejo informado del Bosque y sus recursos naturales. Esta conmemoración celebra el conocimiento generado, y reafirma el valor ecológico único del Bosque Nacional El Yunque para Puerto Rico y el mundo”, indicó Grizelle González, directora de IITF.

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Por su parte, el presidente de la Fundación Amigos de El Yunque, Ariel Lugo, destacó que “los 150 años de El Yunque nos recuerdan que la conservación es un legado que se construye a través del tiempo. La ciencia nos permite conocer el bosque; la conservación, protegerlo; y la educación, transmitir su valor”.

“Desde hace casi 17 años, la Fundación Amigos de El Yunque ha tenido el privilegio de acompañar y apoyar estos esfuerzos, fortaleciendo alianzas y creando oportunidades para que nuevas generaciones conozcan, valoren y protejan este bosque extraordinario. El verdadero legado de El Yunque será aquello que logremos dejar en sus manos”, continuó.