La sororidad Mu Alpha Phi celebró su asamblea anual en el Hotel El Conquistador, en Fajardo, donde Annette Pérez Luna asumió oficialmente la presidencia para el período 2025-2026.

La actividad incluyó la ceremonia de juramentación de la nueva directiva, integrada además por Diannette Lugo Acosta, secretaria, Jessica Soto, subsecretaria, Lisdián Acevedo Román, tesorera, y Mari Angie Matos, subtesorera. También tomaron juramento las directivas de los cinco capítulos universitarios activos y las áreas regionales, incluyendo las de Orlando y Tampa, que agrupan a la diáspora puertorriqueña.

Fundada en 1927, Mu Alpha Phi es una entidad sin fines de lucro reconocida por el Estado, cuya misión es promover el desarrollo integral de la mujer mediante el liderazgo, la educación, la solidaridad y el servicio comunitario.

“Asumir esta presidencia es un compromiso profundo con cada mujer que ha encontrado en Mu Alpha Phi un espacio de crecimiento, fuerza y hermandad. Vamos a seguir impulsando el liderazgo femenino, creando oportunidades y dejando huellas que inspiren a nuevas generaciones”, expresó en declaraciones escritas Annette Pérez Luna, nueva presidenta de la organización.

Pérez Luna adelantó que uno de los principales objetivos de su gestión será fortalecer el sentido de pertenencia y participación de las socias dentro y fuera de Puerto Rico.

“Queremos que cada mujer, esté o no activamente vinculada a un capítulo o área regional, sienta el poder de pertenecer a una hermandad que impulsa, transforma y abre caminos”, señaló.

Reconocida comerciante del oeste y expresidenta de las Cívicas de Mayagüez, Pérez Luna cuenta con una trayectoria destacada en liderazgo comunitario y servicio cívico, cualidades que aportarán una visión estratégica a la gestión institucional de Mu Alpha Phi.

La nueva directiva combina experiencia y renovación. Lisdián Acevedo Román, Diannette Lugo Acosta y Mari Angie Matos han presidido la sororidad en distintos momentos, mientras que Jessica Soto ha ocupado la tesorería en dos ocasiones, aportando estabilidad administrativa y conocimiento institucional.

A lo largo de casi un siglo, Mu Alpha Phi ha sido cuna de mujeres líderes en distintas disciplinas, entre ellas Janina Irizarry, Yuliana Vargas, Sol Isolina Ferrer, Rosarito Ferrer, María del Carmen González, Melba Acosta, Marta Negrón y Melissa Marty, entre muchas otras profesionales que han dejado su huella dentro y fuera del país.

Con su nueva Junta Directiva, la sororidad reafirma su compromiso de continuar siendo una fuerza activa en el desarrollo social de Puerto Rico, mientras se prepara para celebrar su centenario en 2027.