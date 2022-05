Luis Ferrao Delgado, rector del recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico, fue elegido por la Junta de Gobierno como el nuevo presidente de la institución universitaria.

La votación, confirmada a Primera Hora por el portavoz de prensa de la UPR, Daniel Rodríguez, obtuvo ocho votos a favor. Así, la UPR contará con un presidente en propiedad a partir del 1 de julio.

“Asumo este compromiso con la absoluta certeza de la dimensión inmensa que entraña y de lo que significa para cada uno de los sectores de nuestra vasta comunidad universitaria. A todos ellos les reitero lo que de una forma u otra les he asegurado durante los pasados meses: seré un presidente de consenso, inclusivo y abierto a repensar y atender la complejidad de desafíos que nuestra universidad enfrenta”, agradeció el nuevo presidente en declaraciones escritas.

Según Ferrao Delgado, entre sus prioridades está “reencauzar la infinidad de voluntades dispersas que colisionan a través de todo el sistema y alinearlas detrás del propósito común y supremo de devolver a la Universidad de Puerto Rico el sitial que merece como primer centro de educación superior del país”.

“Asimismo, convertiré en acción el proyecto que presenté como parte de mis aspiraciones presidenciales, fruto de mi larga trayectoria en el Recinto de Río Piedras, no solo como profesor y decano, sino también como rector durante el lustro más reciente y desafiante en la historia de Puerto Rico y de nuestra alma mater. Gracias a esto, tengo la certeza de poseer la capacidad de transformar y especializar la academia y la administración sistémica, en sintonía a la realidad de la sociedad que nos alberga y a las expectativas de atraer estudiantes de la comunidad hispana de nuestro continente”, añadió.

Por su parte, la doctora Mayra Olavarría Cruz, quien ocupaba el puesto de manera interina desde agosto de 2021 tras que Jorge Haddock Acevedo fuera destituido por la Junta de Gobierno, aseguró que comenzará desde hoy una “transición ordenado y transparente”.

“Le extiendo mi felicitación y me pongo a su disposición para iniciar de inmediato el proceso de transición”, comentó en declaraciones escritas la ahora expresidenta interina, cuya ocupación fue protestada.

“Al asumir la encomienda que ese mismo cuerpo rector me delegó en agosto de 2021 lo hice con el compromiso de proteger y defender la Universidad durante el periodo que tomara la selección de un incumbente en propiedad. Si tuviera que resumir el periodo durante el cual ocupé la presidencia de nuestro primer centro docente lo haría destacando los tres pilares que guiaron mi administración: lograr una gobernanza basada en el diálogo; sostener una defensa firme de la Universidad y su presupuesto e implementar una administración basada en la transparencia”, agregó al agradecer al “gran equipo de administración que me brindó su apoyo y asesoría” y a los “líderes estudiantiles con quienes me correspondió negociar en bien de nuestra amada universidad”.

Además de Ferrao Delgado, los aspirantes para presidir la UPR incluían al doctor y vicepresidente ejecutivo de la institución, Ubaldo M. Córdova Figueroa; el rector del recinto de Arecibo, Carlos Andújar Rojas; y la directora de programa de ingeniería de la Fundación de Ciencias Nacional (NSF, en inglés), Alexandra Medina Borja.

La votación se llevó a cabo tras semanas de discusiones internas del cuerpo rector y críticas de la comunidad universitaria.

Según reportó El Nuevo Día, trascendió que el Departamento de Justicia determinó archivar una querella en contra del rector de Arecibo, en la cual se alegaba que había hecho uso ilegal del vehículo oficial que tiene asignado.

“La determinación del Departamento de Justicia de que no he cometido violación de ley alguna, dada a conocer esta tarde por medios noticiosos del país, reafirma mi trayectoria de servicio público limpio, honesto y transparente. Siempre he respetado y puesto mi confianza en las instituciones como el Departamento de Justicia y su fiel cumplimiento de la labor ministerial que les corresponde, gracias por cumplir con ella cabalmente. Por último, reitero mi llamado a unir esfuerzos para lograr una Universidad de Puerto Rico ágil, de avanzada y encaminada al progreso y excelencia en servicios, educación y atención a las necesidades de toda la comunidad universitaria y de Puerto Rico”, reaccionó Andújar Rojas.

Además, cuatro recintos recomendaron la designación de Medina Borja como presidenta y otros tres recintos apoyaron la candidatura de Córdova Figueroa. Mientras, un recinto recomendó a Ferrao Delgado y tres recintos no recomendaron a ningún candidato.

El Nuevo Día indicó que el apoyo de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno ha estado inclinado hacia los dos rectores, aun cuando estos no fueron favorecidos por los Senados Académicos de los recintos, organismos compuestos por representantes de los sectores estudiantil, docente y no docente, así como administrativos.