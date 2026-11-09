El embalse La Plata sigue aprovechando cada gota de lluvia que cae en su cuenca hidrográfica.

Las precipitaciones que han caído desde el fin de semana, sin duda, han beneficiado a la mayoría de los embalses de la isla, incluyendo al de Toa Alta, que todavía está en el nivel de ajustes operacionales.

Según la gráfica del monitoreo que efectúa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), la captación de la represa a las 11:45 a.m. de este lunes la situaba en los 42.55 metros. El embalse necesitaría al menos 44.90 para llegar al nivel de observación y estar en mejor condición.

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Para este lunes se espera otra jornada de condiciones inestables con aguaceros dispersos y tronadas aisladas durante la tarde, mientras persiste un riesgo elevado de inundaciones debido a la humedad acumulada en el suelo por las lluvias recientes.

30 Fotos El cuerpo de agua muestra una baja significativa en su nivel ante la falta de lluvia y se acerca a la etapa de observación.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan indicó que los vientos débiles y la abundante humedad favorecerán el desarrollo de actividad de lluvia sobre el interior y los sectores del este de Puerto Rico, con posibilidad de que los aguaceros se desplacen hacia la costa norte, el área metropolitana de San Juan y el sureste.

La Plata, hoy 9 de noviembre ( Captura )

De hecho, el SNM estima entre un 30% y un 50% de probabilidad de que algunas zonas reciban más de dos pulgadas de lluvia, particularmente desde el interior hacia las laderas del norte de Puerto Rico.