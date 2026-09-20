El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este domingo un aviso de inundaciones para cinco municipios del noroeste de Puerto Rico, donde las lluvias asociadas a tormentas eléctricas ya han dejado entre 1 y 2 pulgadas de precipitación.

La advertencia estará en vigor hasta las 4:30 p.m. y abarca los municipios de Camuy, Isabela, Lares, Quebradillas y San Sebastián.

Según el SNM, a las 2:49 p.m. el radar Doppler detectó aguaceros de intensidad fuerte sobre la región, una situación que continuará favoreciendo inundaciones en zonas urbanas, carreteras de pobre drenaje y pequeños cuerpos de agua.

Los meteorólogos indicaron que podrían acumularse entre 1 y 2 pulgadas adicionales de lluvia durante la vigencia del aviso, lo que aumentará el riesgo de inundaciones menores en áreas bajas y vulnerables.

Aunque el evento no representa una inundación mayor, el SNM exhortó a los residentes y conductores a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y evitar cruzar carreteras cubiertas por agua.

Las tormentas forman parte del patrón de humedad e inestabilidad que continúa afectando sectores del interior y oeste de Puerto Rico durante la tarde.