Varios pueblos de la Isla se encuentran bajo advertencia de inundaciones ante la llegada de las lluvias anticipadas para este viernes y que están relacionadas a una onda tropical en la zona.

Las advertencias están activas tanto para el norte y oeste de Puerto Rico.

Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja están bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:45 p.m.

El informe del Servicio Nacional de Meteorología indica que para el área pueden llegar a caer cuatro pulgadas de lluvia.

Mientras, Camuy y Quebradillas está bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:15 p.m. Para el área también se auguran cuatro pulgadas de lluvia.

Cabo Rojo y Hormigueros fueron otros pueblos incluidos. La advertencia concluye a las 3:45 p.m. En esta zona se proyectaron hasta tres pulgadas.

También están bajo advertencia Añasco, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca y San Sebastián. Se proyectó que en esta área caerían hasta cinco pulgadas de precipitación.

Meteorología solicitó a los conductores no transitar por carreteras inundadas o puente sobre ríos crecidos, ya que en estas situaciones es que se produce la mayor cantidad de muertes.