El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Guánica, hasta las 11 de la noche.

Según el SNM, hasta las 8:56 p.m. del viernes, habían caído entre dos a cuatro pulgadas de lluvia en Guánica en un lapso de 12 horas y se esperaban de una a tres pulgadas más de lluvia en la zona. De hecho, vídeos y fotos en las redes sociales mostraban múltiples calles del casco urbano inundadas desde horas de la tarde.

La situación llevó al alcalde, Ismael “Titi: Rodríguez Ramos a declarar un estado de emergencia municipal durante las próximas 72 horas, así como la activación del Comité Municipal del Manejo de Emergencias y Desastres, la apertura de los refugios, el pago de horas extras a los empleados de emergencias, y además se autorizaba el desembolso de los fondos necesarios para atender situaciones críticas relacionadas a la emergencia.

Relacionadas

  1. Avión cazahuracanes encuentra a la tormenta Melissa fortalecida

  2. Más de un millón de usuarios sin agua en la República Dominicana por Melissa

  3. Aumentan a tres los muertos en Haití por la tormenta tropical Melissa

El mal tiempo que afecta a Guánica y el litoral oeste y que también ha dejado lluvias en toda la Isla, ha sido relacionado a la humedad asociada a la tormenta tropical Melissa, que se mantiene estacionaria a unas 190 millas de Jamaica, y que ha provocado la muerte de al menos cuatro personas en la República Dominicana y otras tres en Haití.

Se espera que el sistema alcance intensidad de huracán el domingo y que en el algún momento de la semana que viene, posiblemente el miércoles, impacte a Cuba como un huracán categoría tres.