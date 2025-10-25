El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Guánica, hasta las 11 de la noche.

Según el SNM, hasta las 8:56 p.m. del viernes, habían caído entre dos a cuatro pulgadas de lluvia en Guánica en un lapso de 12 horas y se esperaban de una a tres pulgadas más de lluvia en la zona. De hecho, vídeos y fotos en las redes sociales mostraban múltiples calles del casco urbano inundadas desde horas de la tarde.

Aviso de Inundación Repentina incluye Guánica PR, El Tumbao PR, María Antonia PR hasta las 11:00 PM AST pic.twitter.com/KK1xTIPgIO — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 25, 2025

La situación llevó al alcalde, Ismael “Titi: Rodríguez Ramos a declarar un estado de emergencia municipal durante las próximas 72 horas, así como la activación del Comité Municipal del Manejo de Emergencias y Desastres, la apertura de los refugios, el pago de horas extras a los empleados de emergencias, y además se autorizaba el desembolso de los fondos necesarios para atender situaciones críticas relacionadas a la emergencia.

El mal tiempo que afecta a Guánica y el litoral oeste y que también ha dejado lluvias en toda la Isla, ha sido relacionado a la humedad asociada a la tormenta tropical Melissa, que se mantiene estacionaria a unas 190 millas de Jamaica, y que ha provocado la muerte de al menos cuatro personas en la República Dominicana y otras tres en Haití.

Se espera que el sistema alcance intensidad de huracán el domingo y que en el algún momento de la semana que viene, posiblemente el miércoles, impacte a Cuba como un huracán categoría tres.