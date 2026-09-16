Las fuertes tormentas de esta tarde y noche podrían dejar hasta cuatro pulgadas de precipitación en algunas zonas y provocar inundaciones urbanas informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La agencia amplió este miércoles las advertencias de inundaciones y mantiene bajo alerta a 21 municipios del este y noreste de Puerto Rico debido a las intensas lluvias provocadas por tormentas eléctricas.

La primera advertencia permanece vigente hasta las 7:00 p.m. para Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras y San Lorenzo, donde se esperan inundaciones urbanas y el desbordamiento de quebradas y pequeños cuerpos de agua.

Según el SNM, a las 5:17 p.m. el radar Doppler detectó aguaceros fuertes sobre esa región, donde ya habían caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Los meteorólogos anticipan que podrían acumularse otras 1 a 2 pulgadas, lo que aumentará el riesgo de inundaciones menores en áreas de poco drenaje y cruces de agua.

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11 Fotos Los rayos pueden caer a más de 10 millas de distancia de la zona donde está lloviendo, por lo que no debes esperar a que la lluvia sea intensa para buscar refugio.

16 municipios adicionales

Posteriormente, el SNM emitió una segunda advertencia, vigente hasta las 7:30 p.m., para los municipios de Canóvanas, Carolina, Loíza, Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto, Cataño, Dorado, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto y Toa Baja.

El boletín indica que a las 6:08 p.m. el radar Doppler mostró lluvias torrenciales sobre esos municipios, donde ya se habían registrado entre 1 y 2 pulgadas de precipitación. Además, se pronostican hasta 2 pulgadas adicionales, suficientes para provocar o agravar inundaciones menores en sectores bajos y con problemas de drenaje.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar cruzar carreteras inundadas, ya que algunos pasos de agua podrían quedar intransitables. También recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúe la actividad de tormentas sobre el este y noreste de la isla.