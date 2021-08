Emmanuel Rivera Flores tiene cuatro años de edad y una sonrisa hermosa, la que desaparece cada vez que está en un entorno hospitalario. Y es que el niño padece de un trastorno intestinal que ha limitado su crecimiento y pone en riesgo su vida.

“Hay una alta sospecha de que sea Hirschsprung, que es una condición en la que hay ausencia de células ganglionares, peristalsis deficiente y prolapso rectal. Esto provoca que cuando Emmanuel va a evacuar, sea bien doloroso”, explicó Viviana Flores, madre del menor.

La condición de Hirschsprung, según explica la Clínica Mayo, afecta el colon y provoca problemas para evacuar. La afección se presenta al momento del nacimiento (es congénita) como resultado de la falta de células ganglionares, por lo que los músculos del intestino pierden su capacidad para mover las heces.

En el caso de Emmanuel, quien nació de manera prematura y por la severidad de la condición sus padres lo comenzaron a llevar a gastroenterólogos, el diagnóstico no ocurrió en sus primeros días de vida.

La enfermera de profesión, junto a Christian Rivera, su esposo y padre del niño, han tocado innumerables puertas para que su primogénito supere esta condición, pero sus esfuerzos no han rendido frutos.

La familia viajará el 21 de agosto a Miami para el tratamiento de Emmanuel, primero desde la izquierda.

“En Puerto Rico no hacen la prueba diagnóstica, y el plan médico nos negó la ayuda porque está fuera de la cubierta. Es preocupante porque la vida de nuestro hijo está en riesgo”, manifestó Viviana.

La severidad de la condición de Emmanuel es tal que va al baño cada 14 o 15 días, con un estreñimiento extremo, lo que hace el proceso sumamente doloroso. “Podemos estar horas…”, ejemplicó la mujer. El niño toma laxantes para tratar de aliviarse, pero ya está en la dosis máxima sin resultados favorables.

Por la condición, el menor tampoco come adecuadamente, y puede pasar hasta tres días sin alimentarse, “solo se toma un bibí de leche”.

“Se ha mantenido en el mismo peso desde los dos años, por lo que su crecimiento se ha afectado. Su desarrollo se ha detenido”, indicó.

Viviana y Christian consiguieron que Emmanuel sea evaluado en el Jackson Memorial Hospital en Miami. Allí le harán el estudio diagnóstico y la intervención que necesita.

La familia de Aguas Buenas viajará el próximo sábado, 21 de agosto a Florida, pues Emmanuel será admitido dos días después en la institución.

“Pedimos ayuda al Fondo de Enfermedades Catastróficas, pero nos dijeron que si el hospital no envía una factura estimando los gastos en los que incurriremos, no pueden hacer nada… Y el hospital no se compromete a enviar el estimado. Hubo un caso similar al de Emmanuel, pero el paciente fue llevado a Boston, y esos gastos ascendieron a $275 mil, según nos dijeron”, explicó Viviana, anticipando el costo del tratamiento médico para su hijo, sin contar los gastos de alojamiento para sus padres y un hermanito de solo seis meses.

“El hospital tiene habitaciones familiares, pero por lo del COVID-19 no las dejan usar”, dijo. Añadió que para ellos, toda la situación los tiene de manos atadas.

“Nuestra frustración es que nos niegan la ayuda y estamos contra el reloj. Hay que actuar con Emmanuel, porque puede desarrollar megacolon (colon no funcional), lo que es un riesgo para su vida actualmente. Por eso cogimos a nuestro niño y vamos a buscar la ayuda”, acotó.

La familia ha organizado diversas actividades de recaudación de fondos, pero no han tenido el éxito que esperaban, casi siempre por la lluvia. Pero este domingo se realizará un autoshow a beneficio de Emmanuel en el Coliseo Samuel “Sammy” Rodríguez de Aguas Buenas. El evento iniciará a las 9:00 a.m.

Además, hay una cuenta de ATH Móvil a beneficio del niño en la que se pueden hacer donaciones. El número es el 787-429-4561.

“Es bien difícil para mí, porque soy enfermera, escuchar lo que dicen los médicos. Sé la gravedad del asunto… Nos desmoronamos a diario y tratamos de no demostrárselo al él, porque siempre está con su sonrisa. Nosotros tomamos el ejemplo de él”, manifestó la madre.