Cerca de 73 integrantes de la Banda Segunda Unidad Macaná (SUM) de la Escuela Gloria M. Borrero Olivera de Guayanilla, acudieron este jueves a la plaza pública Luis Muñoz Marín a donde fueron homenajeados por su excepcional participación en el Festival Internacional de Bandas Musicales y Batuteras en Giulanova, Italia.

El encuentro estuvo repleto de emociones ya que los jóvenes músicos recibieron la llave de la ciudad, de manos del alcalde Raúl Rivera Rodríguez, quien durante varios años fungió como director de la escuela sede y en esta ocasión, en su rol de primer ejecutivo, reconocía la gesta de sus exalumnos que ganaron el premio de Mejor Coreografía.

PUBLICIDAD

Uno a uno, fueron llamados a la tarima de la concha acústica para recoger la proclama municipal y una resolución legislativa entregada por el senador Ramón Ruiz Nieves, el cual exaltó el esfuerzo de estos muchachos y de sus padres que no se rindieron a pesar de las situaciones que enfrentaron en suelo extraño, al extraviarse parte de los aditamentos de los instrumentos de percusión y dos liras.

El director Armando Borrero Ortiz no pudo ocultar su alegría ante el recibimiento que comenzó durante la noche del martes con una multitudinaria caravana por toda la ciudad y continuó el miércoles, a donde agasajaron a los grupos según llegaban al pueblo.

“Fabuloso… un recibimiento fabuloso. En estos últimos días salimos de caravana, la gente salía de sus casas a saludarnos y a felicitarnos por ese logro que tuvimos allá en Giunalova, Italia. Nos entregaron la llave de la ciudad, nos entregaron la proclama, de verdad que estamos muy emocionados por ese gran recibimiento, ese gran apoyo que nos ha dado el Municipio de Guayanilla y nuestra gente”, confesó.

“De verdad que no esperábamos tanto de la gente de Puerto Rico. Hemos sentido ese orgullo, ese calor que sienten por nosotros y agradecidos de los medios de comunicación. Ustedes, que nos han apoyado en todo momento, estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas”, sostuvo.

No obstante, resaltó que la galardonada banda iniciará un proceso de reorganización pues muchos estudiantes culminaron el duodécimo grado y les toca darles la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

PUBLICIDAD

Esto para prepararlos en el próximo trayecto que podría incluir la vista a varios países a donde fueron invitados. Además de intentar su primera participación en el Desfile de Macy’s que se celebra el Día de Acción de Gracias.

“Allá nos surgieron varias invitaciones, entre estas Acapulco, México, para Alemania y estamos pensando audicionar para la Parada de Macy’s que ha sido de nuestras metas hace bastantes años, a ver si lo logramos”, auguró.

“Ya son 15 años. Siempre que hay un viaje, viene una reorganización de la banda porque salen los estudiantes de cuarto año y entran estudiantes nuevos. Nos tocará reorganizar la banda y recaudar fondos para ese próximo viaje”, expuso.

Honran a estudiantes y a sus padres

El sacrificio hecho por los padres de la banda que, alquilaron bicicletas para tratar de llegar a una ferretería en Italia y adquirir los materiales necesarios para confeccionar los cargadores extraviados, no estuvo ajeno del homenaje a la banda en Guayanilla.

Blanca Caraballo, madre de la joven Karla Miranda, del grupo de baile, contó que el viaje “fue una experiencia única, una experiencia llena de aventuras, de felicidad”.

“Hubo sus altas y sus bajas, por la situación de los instrumentos que se habían perdido. Ellos se frustraron porque lamentablemente la participación en el Vaticano, querían lucir al 100 por ciento. Al verse limitados, eso les afectó. Cuando aparecieron ya era motivo de alegría y cuando fueron a las competencias, plasmaron allí el 100 por ciento”, recordó.

“Valió la pena tanto sacrificio porque la satisfacción es grande. Fue bonito sentir el calor del pueblo, de la gente de Guayanilla y pueblos limítrofes, eso fue un bálsamo para ellos también”, agregó.

PUBLICIDAD

Emmeline Hernández, madre de Edgeline Arlequín -integrante del grupo de baile- expresó su orgullo en el desempeño. ( Suministrada )

Mientras que Emelline Fernández, madre de Edgelline Arlequín, también del ‘dance team’, expresó su orgullo por el desempeño de los jóvenes músicos.

“Me siento muy orgullosa de mi hija y de todos los estudiantes de la Banda SUM porque se lucieron en esas calles de Giulianova y la competencia. Me llena de orgullo SUM. Todo fue una experiencia enriquecedora y, estar frente al Papa y escuchar saludar a la banda es un logro que creo que pocos en el mundo han podido vivir”, resaltó.

De hecho, Emelline perteneció al grupo de baile durante sus años escolares y ahora, su hija de 13 años repite la emoción de integrar el grupo que ha proporcionado tantas satisfacciones al archipiélago borincano.

Cabe destacar que Edgelline es nieta del exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín, fundador de la legendaria Banda Escolar de Guayanilla.

“Todos los miembros de mi familia estuvieron en la banda. Es una emoción complicada. Es una representación bien grande y me emociona y me hace bien feliz poder representar, no solo el apellido Arlequín, sino a mi familia Fernández porque ellos también nos han representado en la banda. Es mi familia completa”, reveló.

Por su parte, Jonathan Borrero Serrano, el cual se desempeña como ‘major instructor’ de la Banda SUM, mencionó algunos de los retos que enfrentaron en suelo italiano y cómo lograron vencerlos.

“Ver su cara de frustración con lo que pasó, para mí, como líder fue bien frustrante también. Fue algo bien triste, pero al ver sus caras cuando empezaron a llegar sus cargadores y los cargadores prestados de la banda y cuando los papás estaban confeccionando sus cargadores, en verdad fue una experiencia bien satisfactoria para nosotros”, sostuvo el músico de 25 años.

PUBLICIDAD

“Esta experiencia del viaje ha sido retante, a pesar de las situaciones que nos cogieron de sorpresa y tal vez nos desenfocaron un poco, encontramos la manera de salir victoriosos. No importa lo que hubiese pasado, estos estudiantes son victoriosos”, manifestó el estudiante de Educación Musical Instrumental en la Universidad Interamericana de San Germán.

Mientras que el clarinetista, César Andrés Ayala Rodríguez, coincidió en que “fue un viaje gratificante, porque me enseñó. Fue un viaje educativo, nos mostró lo perseverante que es el puertorriqueño, cómo vemos oportunidades en situaciones que otras personas no la verían, vemos la esperanza donde muchos no la verían”.

“Vemos cómo los padres trabajaron para que los estudiantes, los percusionistas pudieran salir en el show para el que tanto trabajaron. Eso me llenó de dicha y honra pertenecer a esta banda. Me cogió de sorpresa, porque nosotros vinimos a tocar y ver que nos dieron la llave de Guayanilla, simboliza lo importante que es la banda y lo que ha brindado a nuestro pueblo”, puntualizó el estudiante de 17 años.

Igualmente, Natalia Maldonado Alvarado, señaló que, no esperaba el contundente apoyo de la ciudadanía cuando la aerolínea Iberia extravió parte de los instrumentos.

“Muchas emociones… porque tú jamás piensas que tantas personas aman lo que haces, tantas personas apoyándote y viendo lo que estás haciendo. Fue una experiencia muy bonita, inolvidable y algo muy único”, apuntó la saxofonista de 17 años.

Luego de recibir el homenaje, los integrantes de la Banda SUM honraron a su pueblo, ejecutando sus mejores piezas para el deleite de decenas de ciudadanos que los acompañaron en la celebración.