Yo en mi corazón llevé, sincero amor por mi pueblo, así que si muero, no muero, pues en mi pueblo viviré -Rafael Cancel Miranda

Mayagüez. En la cuna que lo vio nacer y donde sus restos reposarán para la eternidad, Rafael Cancel Miranda aglutinó hoy, en su última morada, a diversos sectores del independentismo que se dieron cita en el cementerio Vivaldi de esta ciudad del oeste de Puerto Rico.

Cancel Miranda, quien falleció el lunes a los 89 años, era el último sobreviviente de los cuatro nacionalistas que el primero de marzo de 1954 atacaron a tiros el Congreso de Estados Unidos en un intento por llamar la atención del mundo sobre la situación colonial de Puerto Rico.

Fue sepultado hoy en su natal Mayagüez, ante cientos de seguidores que lo aclamaban y llamaban comandante, tras una emotiva jornada de despedida que comenzó el viernes en San Juan. El sábado sus restos mortales fueron trasladados en una caravana que tuvo varias paradas a lo largo de la autopista rumbo a Ponce y Mayagüez, donde personas lloraban, lanzaban flores al coche fúnebre y enarbolaban monoestrelladas.

El ataúd de Rafael Cancel Miranda es cargado hacia la capilla desde el Museo Casa Grande. (Jorge A Ramirez Portela)

La viuda María de los Ángeles Vázquez y el hijo menor de Cancel Miranda, Rafael Cancel Vázquez, agradecieron las muestras de solidaridad en los tres días de despedida al líder nacionalista.

En el camposanto mayagüezano convergieron exprisioneros políticos, independentistas no afiliados y el presidente del Partido Independentista (PIP), Rubén Berríos Martínez, quien despidió el duelo, siguiendo los últimos deseos de Cancel Miranda.

Berríos Martínez hizo un llamado a la unidad de las “fuerzas patrióticas” y destacó que “es natural discrepar, pero no en la meta”. Subrayó que un independentista “nunca debe ser un obstáculo en el camino que otro independentista escoja para llegar a la meta”.

“Rafael es el faro que nos guiará a la independencia de Puerto Rico”, sostuvo el líder pipiolo, quien describió a Cancel Miranda como “un patriota lúcido”, que “dio a respetar a Puerto Rico ante el mundo entero”.

Cientos de personas estuvieron presentes en la misa de despedida de Rafael Cancel Miranda. (Jorge A Ramirez Portela)

Dijo que fuera de toda línea los puertorriqueños “se sienten orgullosos de él y aquellos que por recóndita razón no dicen algo, yo creo que es por vergüenza, porque el que no honre a Rafael no es un buen puertorriqueño”.

“En una ocasión le preguntaron a Rafael ‘por qué todavía usted sigue luchando por la independencia si son tan pocos’ y él le dijo: porque cuando la madre de uno está enferma uno no piensa nada más que en curarla’. Nunca nos desviemos del ideal, lo otro son soluciones jurídicas”, afirmó el líder pipiolo.

Le precedió en el duelo, el exprisionero político Oscar López Rivera, quien resaltó el amor que Cancel Miranda sentía por sus raíces, la justicia y la libertad.

“No podemos permitir que sea el otro el que nos defina… Vamos por ese sendero y llegaremos poco a poco donde Rafael Cancel Mirada quería que llegásemos”, dijo López Rivera.

En la mañana, el féretro con los restos del líder nacionalista fue cargado en hombros por familiares y allegados, algunas mujeres, desde el Museo Casa Grande, donde había sido el velatorio, hasta la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria. Al llegar a la iglesia, poco después de las 11:00 de la mañana, fue recibido por el obispo de Mayagüez, Álvaro Corrada del Río y un séquito de sacerdotes y miembros del clero católico.

“La patria es valor y sacrificio”, afirmó el obispo Corrada del Río, quien dijo que le unían a Cancel Miranda lazos de amistad y políticos. En la homilía, el obispo destacó tanto la lucha de Cancel Miranda por la independencia de Puerto Rico como su fe católica.

El mensaje de despedida final en el camposanto lo ofreció Rubén Berríos. Era el expreso deseo de Rafael Cancel Miranda. (Jorge A Ramirez Portela)

Dijo que la fe implica la lucha de los pueblos por la libertad y la justicia y puso de ejemplo la libertad que Dios le permitió al pueblo de Israel. Corrada del Río, quien se bajó del altar para predicar con el báculo pastoral en manos, recalcó que el amor y la justicia son los valores y principios que guiaron a Cancel Miranda para establecer su dignidad y su espacio sagrado.

“Rafael, los que estamos aquí venimos a ser testigos de que tú, luchaste bien. ¡Qué viva Jesucristo Salvador!, ¡Qué viva Puerto Rico libre”, exclamó el obispo al concluir la homilía.

El pública en general rindió sus respetos hacia Cancel Miranda. (Jorge A Ramirez Portela)

Los alcaldes populares de San Juan, Carmen Yulín Cruz, de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y de Hormigueros, Pedro García, acudieron a la misa exequial, que culminó de forma emotiva con tres poemas musicalizados de Juan Antonio Corretjer interpretados por Roy Brown y Zoraida Santiago. También, Chabela Rodríguez cantó el poema de Mario Benedetti “Te quiero” y cerró la misa, la joven soprano Clara Luz Hernández Iranzo, ahijada de Cancel Miranda, interpretando el himno de Puerto Rico, en su letra revolucionaria.

El sábado, el coche fúnebre con los restos de Cancel Miranda hizo una parada en la entrada del Barrio Tenerías en Ponce, cuna del líder nacionalista, Pedro Albizu Campos y cuando llegó a Mayagüez, fue paseado por el barrio Dulces Labios, donde nació y se crió don Rafael.

Hoy, cuando el féretro arribó al cementerio, un grupo de hombres, vestidos con camisa negra y pantalón blanco, recreando a los Cadetes de la República del Partido Nacionalista, despidió con balas de salva a Cancel Miranda.