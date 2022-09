El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Israel Marrero Calderín, exigió al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que atienda los reclamos de varios empleados municipales, en especial a escuelas del ayuntamiento.

En conferencia de prensa en la Plaza de Armas- justamente frente a la Casa Alcaldía-, Marrero Calderín y decenas de miembros del gremio reiteraron su exigencia al alcalde de que haga valer sus promesas de un aumento salarial a los maestros de escuelas municipales y responda sus dudas en especificaciones de dicho aumento.

El presidente del SPT, Israel Marrero Calderín, no descartó convocar a manifestaciones para que el alcalde haga valer sus promesas. ( Sara R. Marrero Cabán )

Larga espera

Eddie Rivera, maestro de educación física de The School of San Juan, explicó que la promesa de un aumento para empleados del área educativo del municipio se anunció en febrero. Este aumento, relató, sería resultado de la operación de las “escuelas alianza” entre el municipio y el Departamento de Educación.

Pasaron los meses y, el 15 de junio, les “prometieron que iban a dar noticias” de este aumento. Sin embargo, esto no pasó.

Es por eso que las escuelas redactaron una carta con cuatro preguntas para conocer: de cuánto sería ese aumento salarial; si el aumento aplicaría a todo empleado del sistema educativo, como empleados del comedor, a entrenadores de la Escuela de Deportes y personal de apoyo de la administración, entre otros; cuándo entrará en vigor; y si ese aumento sería vigente solamente en lo que está vigente la escuela alianza o, en caso de que el municipio sale de lo que es la “escuela alianza”, se honrarán los salarios.

“Lo que estamos pidiendo, básicamente, es que haya comunicación entre nosotros y que se nos hable claro. No estamos pidiendo, yo creo, nada muy complicado”, comentó Rivera.

Al momento, el salario base de un maestro con bachillerato en las escuelas del municipio, según Rivera, oscila entre los $2,500 mensuales. Si el docente posee maestría, tiene un aumento de $100 y, si tiene doctorado, el aumento es de $200.

“El salario que estamos devengando está por debajo del Departamento de Educación”, resaltó a este diario al indicar que ya algunos de sus compañeros, aunque la minoría, han optado por trabajar en el Departamento por los beneficios.

En espera del nuevo convenio

Otra exigencia de los miembros del SPT a Romero es que se agilice la creación del comité negociador para así tener un nuevo convenio colectivo que beneficiará a los empleados.

Cuando este medio le cuestionó las especificaciones del convenio actual y qué exigen del nuevo, Marrero Calderín se limitó a decir que “no tiene grandes cambios” y aseguró que será " conveniente para el municipio y para los trabajadores”.

“La propuesta que se ha sometido no tiene grandes cambios y es conveniente para el municipio y para los trabajadores. En la medida en que los procesos estén claros, que los directores lo comprendan, que los trabajadores lo entiendan, es beneficioso para ambas partes. Lo más que le puede preocuparle al señor alcalde puede ser el aspecto económico y eso también tiene solución, mientras nos mantengamos en la mesa conversando sobre los distintos asuntos podremos lograr acuerdos. El darle la espalda a los problemas no soluciona ningún problema”, sostuvo.

“Le exhortamos al alcalde que ya comience ese comité negociador. Si ese primer paso no se da ninguno de los demás puede correr, porque ahí es donde cada uno pone en la mesa cuáles son las necesidades verdaderamente de todos nuestros compañeros. No estamos aquí solamente por el área educativa. Estamos aquí por todos. Aquí el que limpia es tan importante como el que educa, el que prepara los alimentos, el que lleva un material de un lugar a otro. Todos somos importantes y yo tengo una frase que dice empleado contento, trabajo de excelencia. Por favor, que sea esta semana que usted haga el cambio en la vida de todos nosotros”, recalcó Evelyn Cruz, maestra en el Programa Head Start de San Juan.

Por otra parte, los miembros del SPT también exigieron que se les provea materiales y se le garantice espacios óptimos de trabajo.

“Hay falta de materiales en diferentes áreas dentro del mismo municipio de San Juan. Por ejemplo, estuvimos visitando Obras Públicas no están en condiciones”, mencionó Luz Yaniré Cruz Avilés, miembro del comité negociador del SPT en San Juan, a Primera Hora.

“Desde todas las administraciones han estado pasando diferentes situaciones. Pero, cabe señalar que, desde que entró la sindicalización al municipio de San Juan, estuvimos negociando los derechos que nosotros como empleados tenemos y eso los estuvo ayudando. Es por eso que le estamos solicitando al alcalde que se siente a la mesa de negociación, porque va a ser la única manera que podemos comenzar a trabajar las diferentes áreas y podemos salvaguardar nuestros derechos como empleados del municipio”, agregó.

A meter presión

De no tener ninguna respuesta de parte del municipio, indicó que harían más protestas. De acuerdo al presidente sindical, se le ha enviado varios correos certificados, correos electrónicos y se han llevado cartas escritas a la oficina del alcalde y a la de Recursos Humanos. En una ocasión, según alegó Marrero Calderín éste le entregó una carta con las exigencias a la primera dama, Maritere González.

“Lo que debo entender es que no tiene ninguna voluntad en que se lleve un proceso de negociación. Hay que reconocer que el señor alcalde fue secretario del Trabajo, él conoce los procesos, así que no es por ignorancia, no es porque no conozca el tema. Yo creo que es simplemente que no hay deseos del señor alcalde de sentarse a negociar”, indicó.

“El mensaje él lo tiene. Lo que falta es voluntad”, añadió.

Primera Hora solicitó reacción del alcalde por medio de su oficial de prensa, Leticia Jover, pero al momento no se ha recibido repsuesta.