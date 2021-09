Ceiba. El proyecto SOMOS Puerto Rico invadió hoy la plaza pública Felisa Rincón Gautier en Ceiba, para continuar así su recorrido por los municipios de nuestra Isla y, esta vez, trajo de vuelta a sus orígenes al productor Luisito Vigoreaux, quien dejó a un lado los “palos” para darse “Un café en la plaza” del pueblo que vio nacer a su padre.

En la charla con la periodista Rosalina Marrero, Luisito habló del vínculo familiar que tiene con la “Ciudad del Sol Naciente”, ya que su difunto padre nació en Ceiba y hasta contó que un bisabuelo fue el primer alcalde de ese municipio.

En la amena conversación, los presentes la pasaron de lo lindo con las ocurrencias de Vigoreaux, y escucharon acerca de todos los proyectos que tiene este as de la televisión, del teatro y ahora de las redes.

El productor del inolvidable programa “Entrando por la Cocina”, estuvo compartiendo con los presentes desde tempranas horas del día, tomándose fotos y haciendo chistes, como él solo sabe hacer.

De hecho, anunció que la popular comedia estará de regreso, esta vez con una producción que tendrá como escenario el Coca-Cola Music Hall, en Distrito T-Mobile, en el Centro de Convenciones, en San Juan. La cita será el viernes, el 12 de noviembre del 2021.

También reveló que en el otoño del 2022 hará su propia versión del camino de Santiago, llamada el “El camino de Luisito”, en el que visitará “los templos del vino y de la cidra” en España”.

Cumplió su promesa

En medio del evento que comenzó a las 9:00 de la mañana, el pueblo de Ceiba vio cumplida la promesa que el alcalde, Samuel “Sammy” Rivera hiciera a través de las páginas de Primera Hora de confeccionar una sopa para competir con los comerciantes del pueblo y, así demostrar porque a los ceibeños les llaman “Los come sopa”.

La competencia fue cerrada entre la sopa de jamón y salchichón del alcalde y el asopao de camarones de Dali Ávila, líder comunitaria y propietaria de Tony El Líder Servicentro. Sin embargo, Mildred Vera, la dueña de La Seyba, local especializado en dicho manjar, tuvo la ardua tarea de probar ambas creaciones y la competencia terminó siendo un empate.

El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, confeccionó una sopa de jamón y salchichón.

El alcalde quedó complacido con el dictamen y dijo que esto es solo el comienzo de una tradición que esperan poder establecer en el pueblo.

Además de las sopas, los presentes pudieron degustar un buen cafecito, unas refrescantes piraguas y la rica piña colada, esta última las tuvieron que mezclar a puro pedal con “Los de la bici”.

Tal fue el caso de la pareja de Obedilia García y Dimas López, dos ceibeños a quienes vimos pedalear sin cesar y divertirse de lo lindo antes de recibir su refrescante piñita. Así también quienes se dieron cita por la plaza, pudieron participar de una serie de charlas relacionadas a las finanzas, clínicas de salud y vacunación, charlas de mejoramiento personal, artesanías y entrega de arbolitos.

Luego de terminada la actividad con la entrega de almuerzos a los allí presentes, SOMOS PR salió de la plaza y se movilizó hasta la Iglesia Evangélica Unida en las Parcelas Aguas Claras en Ceiba para realizar una entrega de alimentos y comida caliente junto al grupo de El Comedor de la Kennedy. Allí, cientos de personas, a través de un servicarro fueron bendecidas con alimentos.

“Estoy muy contenta porque nos tienen presente al pueblo de Ceiba y a las Parcelas Aguas Claras”, Carmen García.

Motiva a estudiantes

Los estudiantes de la Escuela Superior Santiago Iglesias Pantín, en Ceiba tuvieron la oportunidad de participar de una charla educativa enfocada en el periodismo como profesión, donde pudieron conocer las experiencias del mundo del periodismo deportivo desde la perspectiva de Esteban Pagán, editor de Deportes de El Nuevo Día.

Los jóvenes de los grados 11 y 12, recibieron valiosos consejos para poder llevar una carrera periodística exitosa, a la vez que aprendieron sobre las diferentes vertientes del periodismo en nuestros tiempos, donde las redes sociales y las páginas web son el principal medio de comunicación sobre todo para su generación.

Esteban Pagán, editor de Deportes de El Nuevo Día, ofreció una charla a los estudiantes de la escuela Santiago Iglesias Pantín. ( XAVIER GARCIA )

“Desde que estaba en la edad de ustedes me encantaban los deportes. Me amanecía viendo béisbol y baloncesto. Yo dije quiero tener una profesión en la cual yo me gane la vida en el deporte. Obviamente, no va a ser como atleta, así que dije voy a mezclar mi otro interés que es la escritura y, ¿qué hago si combino la escritura y el deporte? Pues periodismo deportivo”, expuso el periodista, quien dijo haberse decidido por esa profesión ya estando en su primer año de universidad, pues estaba en el Departamento de Publicidad en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

El conferencista terminó por exhortar a los estudiantes a evaluar sus habilidades e intereses para lograr escoger la carrera que les apasione, no sin dejar de promover el periodismo como una carrera apasionante, variada y de gran relevancia para la sociedad.