Cuatro agrónomos de la División de Fiscalización e Inspección de Mercado del Departamento de Agricultura (DA), fueron puestos esta tarde en cuarentena, luego de que Crowley, la principal compañía de transporte en la Isla anunciara hoy que dos de sus empleados resultaron ser positivo al coronavirus o COVID 19.

Fuentes de Primera Hora indican que los agrónomos, encargados de inspeccionar los vagones de suministros que llegan al muelle de Isla Grande, en San Juan, tuvieron contacto, la semana pasada, con personal de la compañía y con los vagones como parte de sus funciones.

El personal fue aisalado de sus labores y esperan ser llamados por el Departamento de Salud para realizarse las pruebas del COVID 19. Cabe destacar que en esta dependencia laboran unos 12 agrónomos.

Los agrónomos, quienes son servidores en la primera línea de respuesta, laboraban con escasos materiales de seguridad, según las confidencias a este diario.

“Les están dando una mascarilla, 10 pares de guantes y sobres de hand sanitizer”, dijo la fuente.

Primera Hora intentó obtener una reacción del secretario de agricultura, Carlos Flores, pero no fue posible. No obstante, el ayudante del secretario y director de la División de Fiscalización del (DA), el agrónomo Jesús Santiago, no accedió a concedernos la entrevista, refiriéndonos a su portavoz de prensa, Dennis Pérez.