Santa Isabel. Se ha convertido en una atracción a nivel Isla. Incita a la conversación, provoca gracia y ha multiplicado las ventas de la panadería.

Se trata de “La dulce encuesta” de Oasis Bakery, en Santa Isabel, que, desde los comicios generales de 2016, revela quien “ganaría” las elecciones y se convertiría en el próximo gobernador a través de la venta de “cupcakes” con las imágenes de los candidatos a la gobernación, adornadas con “frosting” con el color alusivo al partido político que militan, resultado que arrojan las estadísticas de ventas que se analizan todos los viernes.

28 Fotos En Oasis Bakery, se venden “cupcakes” con las imágenes de los candidatos a la gobernación y se recopila una encuesta para revelar quién “ganaría”.

“La idea era hacerlo ‘fun’, no con la intención que sea perfecto, pero sí que sea divertido. Ya la gente lo espera y se lo disfruta”, rememoró a Primera Hora la propietaria de la panadería, Diana Sella.

“Hace tres cuatrienios yo empecé con la idea, como ya yo tenía bizcochos con imágenes en azúcar que me enviaban los clientes para que lo pusiera sobre los bizcochos y ‘cupcakes’ también. Pensé en la idea, originalmente, de hacer ‘cupcakes’ con (las imágenes) de los candidatos a la gobernación. En el proceso, se me ocurre la idea de por qué no hacía una encuesta, porque analicé que yo estaba en un lugar privilegiado donde pasan muchas personas de diferentes estatus sociales, preferencias políticas, de diferentes trabajos y eso me daba una ventaja para eso”, explicó.

Alfred Torres, residente de Santa Isabel, aseguró que cada vez que compra un “cupcake”, adquisición que ha hecho repetidamente, únicamente está reforzando la decisión que tomará en las urnas el 5 de noviembre: el voto por el candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

“No estoy de acuerdo con todas las ideas de él, pero es mejor que los que están ahora”, opinó el señor a este diario.

“(Votaré por Dalmau por) los cambios estructurales que hay que hacer en el gobierno. Uno se cansa de la corrupción. Todos los partidos son lo mismo. (Parece que Dalmau va a ser) un cambio favorable”, agregó.

Según constató este medio, a la panadería llegaron clientes específicamente para fotografiar estos postres expuestos en la vitrina. Así lo demostraron dos féminas, quienes entraron al local, utilizaron sus teléfonos móviles para fotografiar y grabar las cuatro opciones de “cupcakes” en la vitrina- rojo el del candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz; azul el de Jenniffer González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP); verde el de Dalmau y turquesa el de Javier Jiménez del Proyecto Dignidad (PD)- antes de salir del lugar.

Y es que “La dulce encuesta” es un imán obligatorio para visitantes de todo Puerto Rico, provocando un “boom” de ventas y visitas durante los fines de semana, así como un ambiente ameno y de conversación entre los clientes.

“La gente va, toma fotos. Celebran sus cumpleaños con los ‘cupcakes’”, mencionó Sella al señalar que los candidatos han hecho el peregrinaje de visitar la panadería y consumir sus “cupcakes”.

“No solo genera conversación en la tienda, sino en las redes y ahora mucho más”, comentó al resaltar que las conversaciones sobre política que han provocado los “cupcakes” siempre se dan de manera “respetuosa”.

El atractivo de los bizcochos ha ayudado a multiplicar las ventas del lugar, pues a través de los bizcochitos muchos clientes “vuelven a acordarse de la panadería”, los visitan y consumen de sus otros productos, estableció Sella.

Pese a su popularidad, no todos los comensales participan de la famosa encuesta. Por lo contrario, muchos la obvian, optando por los productos estrellas de la panadería que ha ofrecido durante los pasados 20 años, como el quesote (quesito con más queso que hojaldre), los bizcochos tres leches, sándwiches, los “skillets” de desayuno, las tostadas gigantes y la avena, entre otros.

“Yo me voy a comprar un flan”, respondió entre risas un cliente cuando este medio le cuestionó si participaría de “La dulce encuesta”.

“Nosotros no somos de política”, estableció otro cliente, quien paró a almorzar en la panadería tras su viaje a Santa Isabel desde San Juan.

Las ventas de los “cupcakes” pueden sumar hasta 600 por semana. Debido a esto, se eligió que todos los bizcochitos fueran del mismo sabor, de vainilla. Solo se varía en las imágenes y colores de la decoración.

¿Quién va ganando?

Si por Oasis Bakery fuera, ya se sabrá quién sería electo como gobernador de Puerto Rico.

De cara a las próximas, hasta el 6 de septiembre, el candidato por la Pava, el actual representante Ortiz, lideraba “La dulce encuesta”, pues se le adjudicó el 34.6% de la venta de “cupcakes” con su imagen. La comisionada residente en Washington y candidata penepé, González Colón, ocupaba el segundo puesto con 31.8% de ventas, mientras que le seguía el independentista Dalmau con 27.5% y quien es alcalde de San Sebastián, Jiménez, con 6%.

Estas estadísticas se muestran en una pantalla con el mensaje: “cada cupcake representa un voto. Escoge tu candidato y participa en nuestra encuesta. Disfruta el lado dulce de la política”.

Interesantemente, la panadería reveló en octubre de 2016 que el exgobernador Ricardo Rosselló “ganó” esta encuesta, sin embargo, en el 2020 fue Charlie Delgado, quien finalmente resultó segundo y fue derrotado por el actual gobernador, Pedro Pierluisi.

“Irónicamente, el final (de la encuesta) se ha acercado a los resultados finales de las elecciones”, observó Sella.