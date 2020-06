Desangrado. Así ha dejado la pandemia del coronavirus a Puerto Rico, cuando el miedo de ser contagiados llevó a los boricuas a encerrarse en sus casas y no acudir por los pasados tres meses a donar sangre.

Tres representantes de los bancos de sangre establecidos en la Isla catalogaron la situación de “crítica”, pues la reducción experimentada en sus abastos es de entre un 50% a un 60%. Esto ha provocado que no tengan capacidad de suplir la sangre que están pidiendo los hospitales.

La situación ha llegado al punto de que en algunas situaciones se les ha racionado el fluido a los casos médicos y se han retrasado cirugías electivas en las que su uso es requerido, aceptó la doctora Consuelo Climent, directora del Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras.

“Lo que estamos distribuyendo es, prácticamente, la mitad de los que los hospitales están pidiendo. ¿Cómo esto afecta a la población? En la medida que nosotros no podamos suplir el producto necesario, en el momento que se necesita, es una vida que se puede perder. La sangre no tiene sustituto. Un paciente que necesita sangre no hay medicamento que pueda sustituirle. Es que hace falta sangre… Como siempre yo he dicho, la sangre que salva vida es la que está en la nevera, no es la que me vas a donar para usarla pasado mañana. El paciente que la necesita, la necesita ahora”, afirmó el principal oficial ejecutivo del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, José Orlando Alsina.

Climent, por su parte, afirmó que este problema de abastos de sangre puede provocar más muertes en la Isla que la pandemia del COVID-19. Pero cuando se le cuestionó si el problema había llegado a tal punto de gravedad, aceptó que no.

“Hemos cancelado (en el Centro Médico) las cirugías electivas. Entonces, también restringimos la cantidad de sangre que se le administra (al paciente) y la cantidad de plaquetas”, aceptó.

Vacías las neveras del Centro Médico

Para que tenga una idea de lo crítico que se encuentran los bancos de sangre, Climent señaló que actualmente las neveras del Centro Médico están “vacías”. Se supone que la sangre que allí se acumula se utilicen en los importantes hospitales que allí se albergan, incluidos el Centro de Trauma y el Hospital Pediátrico.

La directora del Banco de Sangre del Centro Médico expuso que semanalmente ellos atendían 500 donantes que llegaban hasta sus instalaciones o participaban de las sangrías que realizaban, así como otros 100 donantes de plaquetas.

En la actualidad, “están llegando 20 (donantes) diarios. De plaquetas, necesitamos 12 diarios y están llegando seis a ocho, y a veces menos”.

Climent mencionó que, según obtienen la sangre, la plaqueta o el plasma, la distribuyen por los hospitales y no almacenan nada.

Sostuvo que la Cruz Roja no tiene inventario, pues en Estados Unidos se ha reportado una situación similar. Así que cuando tienen emergencias, acuden al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, “pero ellos tienen una difícil situación”.

Alsina, entretanto, mencionó el Banco de Sangre de Servicios Mutuos suele recolectar 60,000 pintas al año que distribuyen en 40 hospitales. Expuso que un nivel óptimo representa tener acumuladas 2,000 pintas en sus neveras y bajo sería 1,300. Ahora, en tiempos de coronavirus, las neveras apenas logran tener acumuladas 700 pintas de todo tipo de sangre. “Eso es botón de pánico”, soltó.

Dijo que la disminución en el recogido de abastos se debe al “miedo de la gente de ir a donar”.

Comentó que no tienen escasez de plasma de personas recuperadas de coronavirus. Indicó que tienen congeladas 180 pintas y que desde el 4 de mayo ningún hospital solicita este tipo de fluido.

Entretanto, Marcos Vega, gerente de mercadeo del Puerto Rico Blood Bank en Ponce, señaló que “estamos en una fase crítica, porque los abastos de sangre en nuestro banco están bien limitados”.

Detalló que la entidad maneja unas 3,000 pintas anuales que distribuyen en unos siete hospitales de la zona entre Guayama a Mayagüez. Comentó que este año entre los terremotos y el coronavirus pudiesen llegar a recolectar solo 1,500 pintas.

Campaña para buscar donantes

Ante el problema que enfrentan los bancos de sangre, el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico, subsidiaria del Fideicomiso de Ciencias Tecnología e Investigación de Puerto Rico, comenzará una campaña mañana, domingo, Día Mundial del Donante de Sangre.

La campaña lleva por nombre “Lo llevamos en la sangre”. En esencia, los donantes podrán acudir a la página cibernética lollevamosenlasangre.org a conseguir información sobre los bancos de sangre, cómo hacer una cita para donar o dónde se realizan las sangrías que se desarrollarán por los municipios, cumpliendo con todos los protocolos para evitar el contagio de coronavirus, informó la directora del consorcio, Amarilys Silva.

“Es una campaña combinada en la cual estamos haciendo un llamado a la donación de sangre, plasma y plaqueta y plasma de paciente convaleciente”, dijo la funcionaria.

Explicó que con la obtención de sangre, los bancos podrán tener abastos y el Consorcio continuar con sus investigaciones para desarrollar tratamientos para las personas con coronavirus y otros estudios clínicos.

Si desea donar sangre, sepa que en el caso del Banco de Sangre del Centro Médico se ha programado una sangría este próximo martes en Mayagüez y otra el sábado en Morovis. Las personas interesadas pueden comunicarse al 787-777-3844 para hacer citas para acudir a estos eventos o a las oficinas de la entidad, ubicadas en el redondel del Centro Médico de Río Piedras.

Servicios Mutuos, por su parte, tiene sangrías el miércoles, 24 de junio en Yabucoa, así como el 25 y 26 de junio en San Germán. Las personas interesadas en asistir pueden comunicarse al 787-751-6115 para coordinar cita para estos eventos o para asistir a algunos de los seis centros que poseen.

Para el Puerto Rico Blood Bank, localizado en Ponce, los donantes pueden llamar al 787-651-1880.