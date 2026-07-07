LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en distintos puntos de Puerto Rico, por lo que podrían registrarse interrupciones temporales del servicio mientras se completan las labores.

Los trabajos incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, mejoras para fortalecer la resiliencia de los postes, remoción de vegetación peligrosa, reparación del sistema soterrado, instalación de equipos automatizados, reparación de puntos calientes y proyectos de nueva construcción.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Caguas: urbanización Villas de Castro.

urbanización Villas de Castro. Carolina: urbanización Carolina Alta.

urbanización Carolina Alta. Salinas: sector Playa de Salinas, urbanización Villa Verde (calles J, F, E, A-F, A-C, C, D, B, A, AA, H, 1, 3), calle Ángel Maldonado y carretera PR-701.

sector Playa de Salinas, urbanización Villa Verde (calles J, F, E, A-F, A-C, C, D, B, A, AA, H, 1, 3), calle Ángel Maldonado y carretera PR-701. Trujillo Alto: camino Pablo Díaz, camino Los Barros y carretera PR-175.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón: barrio Minillas, sector Adrián Ortiz y carretera PR-831.

barrio Minillas, sector Adrián Ortiz y carretera PR-831. San Sebastián: barrio Eneas, carretera PR-451 y calle Víctor Serrano.

barrio Eneas, carretera PR-451 y calle Víctor Serrano. Guaynabo: barrio Santa Rosa, carretera PR-174, carretera PR-833 (kilómetro 4.9).

barrio Santa Rosa, carretera PR-174, carretera PR-833 (kilómetro 4.9). Trujillo Alto: sectores Los Colones, Los Márquez, María Antonia Hernández, Culebra, Gonzalo Cortés, Luisa Sánchez y Pellín Cruz; urbanización Brisas de la Gloria; caminos Los Pozos, Cruz Alemán y Pellín Cruz; barrio Carrraizo (carretera PR-175), barrio La Gloria, Plant Life Nursery y facilidades de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Trabajos requeridos por un cliente

Utuado: urbanización Cabrera.

Remoción de vegetación peligrosa

Dorado: escuela Teresa Préstamo, parcelas Viejas Río Lajas, sectores Abayarde, El Rincón, Jácana, Las Corozas, Mavito, Río Nuevo y Villa Iriarte.

escuela Teresa Préstamo, parcelas Viejas Río Lajas, sectores Abayarde, El Rincón, Jácana, Las Corozas, Mavito, Río Nuevo y Villa Iriarte. Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.

barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco. Adjuntas: barrio Saltillo, carretera PR-10, camino Efraín Caraballo y sector La Cantera.

Reparación del sistema soterrado

San Juan (Santurce): calle Hoare, entre la avenida Baldorioty de Castro y la avenida Ponce de León; además de las calles Monserrate, Elisa Colberg y Trigo, así como el edificio Cosmopolitan.

Instalación de aparatos automatizados

Naranjito: barrios Lomas, Palmarejo, Palos Blancos y Cedro Abajo.

Reparación de puntos calientes

Toa Baja: urbanización Levittown Lakes, calle Lizzie Graham JT-23, sexta sección de Levittown, parte de la séptima sección, escuela Basilio Milán, Complejo Deportivo Llanero y Davison Plaza.

Nueva construcción

Isabela: carretera PR-459, kilómetro 14.6, barrio Bejucos.

LUMA recordó que estos trabajos son parte de su programa de mejoras a la infraestructura eléctrica y que el servicio podría restablecerse antes de lo previsto si las labores concluyen según lo programado. Sin embargo, las fechas y horarios están sujetos a cambios dependiendo de las condiciones del tiempo y otros factores operacionales.