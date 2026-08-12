En estos 12 municipios se podría ir la luz por trabajos de LUMA
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LUMA Energy llevará a cabo este miércoles trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en 12 municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen la instalación de aparatos automatizados, reparación de puntos calientes, restauración de subestaciones, remoción de vegetación peligrosa, nueva construcción y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, entre otros.
A continuación, todas las áreas impactadas:
Instalación de aparatos automatizados
Trujillo Alto: Barriada González, ONG Fundación Modesto Gotay, sector Casco Urbano, sector La Pra, sector Matienzo Cintrón, sector Villa Margarita, sector Villa Platanal, urbanización Lomas de Santa Marta, urbanización Santa Marta Court, urbanización Villa Paz, barrio Las Cuevas, La Para y Barriada González.
Reparación de puntos calientes
Maricao: Carretera PR-120, Monte del Estado y sector La Piedra.
Restauración y modernización de subestaciones
San Juan: Área Parque de Baseball Reparto Metropolitano, Condominio Las Américas Park 1 y 2, Escuela Trina Padilla de Sanz, urbanización Las Américas, urbanización Reparto Metropolitano, Centro Médico, urbanización Villa Nevárez, área Parque Luis Muñoz Marín, Condominio Segovia, urbanización Extensión Roosevelt, urbanización Parque Central, comunidad Il Cuoco, comunidad Instant Print, comunidad Kimpo Garden, Condominio El Monte Norte, Condominio El Monte Sur, Condominio El Monte Sur Town Houses, urbanización Baldrich, urbanización Hyde Park, Plaza El Amal y urbanización University Gardens.
Remoción de vegetación peligrosa
Lajas: Carretera 3005, sector Olivares, Parcelas Maguayo, finca Firmeza, barrio Palmarejo, barrio París y barrio Llanos.
Nueva construcción
Gurabo: Barrio Santa Rita, carretera PR-181.
Trabajos requeridos por clientes
Rincón: Carretera PR-115, barrio Ensenada.
San Juan: 1101 avenida Muñoz Rivera y avenida Ponce de León 1018, Río Piedras.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Arecibo: Sector Patillo, barrio Esperanza.
Coamo: Urbanización Jardines de Coamo, calles 6, 7 y 8.
Lajas: Barrio Santa Rosa, callejón Pluma Amarilla.
Manatí: Urbanización Jardines de Mónaco I.
Reemplazo y mantenimiento de sistema soterrado
Mayagüez: Calle Ramírez de Arellano, final en El Litoral.
San Juan: Edificio 25 del residencial Luis Llorens Torres.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Aguadilla: Barrio Camital Alto y barrio Camital Bajo.
Dorado: Avenida José Efrón y Paseo de la Plata Mall.
Cidra: Barrio Certenejas, urbanización Sananera y sector Los Morales.
Ponce: Empresas Rovira, Empresas Serrallés y Central Mercedita.
San Juan: Trujillo Alto, barrio Carraízo Alto, carretera PR-176, kilómetro 12.1.