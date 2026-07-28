LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en 10 municipios de Puerto Rico como parte de proyectos de reemplazo y reparación de líneas, aumento de resiliencia de postes, remoción de vegetación peligrosa e instalación de aparatos automatizados.

Las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en varias comunidades.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Caguas: Cementerio Borinquen Memorial Park 1, sector El Coquí, sector Guasabara, sector La Barra, sector La Guasábara, sector La Liga, sector La Mesa, sector La Ponderosa, sector Los Curas, sector Los Muchos, sector Reparto Solano, sector Sur de las Américas, urbanización Lakeview Estates, urbanización Quintas de las Américas y urbanización Quintas de San Luis 2.

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Guayama: Carretera PR-707 y comunidad Puerto de Jobos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón: Carretera PR-830, barrio Guaraguao y sector Jurutungo.

San Lorenzo: Barrio Quebrada Honda, carretera PR-181 kilómetro 12.1, sector Serrano, El Flaco y Los Martínez.

Guayama: Comunidad San Martín, calle L.

San Sebastián: Carretera PR-111 kilómetro 26.0 interior y sector del barrio Piedras Blancas.

Guaynabo: Torrimar y Garden Hills.

Trabajos requeridos por clientes

Aibonito:Casco Urbano de Aibonito, carretera PR-162, calle Miss Field, Doña Ana, Diego Becerra, Rius Rivera, Vizcarrondo, Tomás Jiménez Torres, Braulio Acosta, Residencial El Coquí, sector El Coquí, Federico Degetau y Residencial Jardines de Aibonito.

Cabo Rojo: Carretera PR-301 kilómetro 3.3 interior, sector El Cano y Reparto Troche Solar B.

San Juan: Calle Américo Salas #1408, Santurce.

Remoción de vegetación peligrosa

Aguada: Carretera 417 kilómetro 2.5 interior, sector Sabana y barrio Mal Paso.

Bayamón: Urbanización Campo Alegre, calles Cereza, Areca y Tulipán.

Caguas: Urbanización El Retiro, entre las calles del Comercio, del Buen Retiro y del Recreo.

Yabucoa: Barrio Calabazas, carretera PR-900 kilómetro 2.6, sector Playita, Parcelas Viejas, calle Perla Cuadrado Velázquez, calle Felicia Pinto Morales y calle J.

Instalación de aparatos automatizados

Vega Baja: Comunidad Santa Rosa, sector Sabana Hoyos, sector Santana y comunidad Monserrate.

LUMA Energy indicó que estos trabajos forman parte de sus esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema. La empresa recordó que el itinerario puede cambiar debido a condiciones del tiempo u otras situaciones operacionales.