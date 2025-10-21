En estos 13 municipios se pudiera ir la luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen reemplazo de postes, reparo de líneas y manejo de vegetación, entre otros.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó que este martes se estarán realizando mejoras planificadas como parte de su esfuerzo por aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema.
Estos trabajos incluyen reemplazo de postes, reparación de líneas, manejo de vegetación, nueva construcción y labores solicitadas por clientes.
“Reconocemos que estas mejoras pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo”, expresó LUMA en un comunicado.
“Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras realizamos estos trabajos esenciales”, añadió.
Además de los trabajos que requieren interrupciones, también se están realizando mejoras que no afectan el servicio eléctrico, pero que igualmente aportan al fortalecimiento y modernización de la red.
Áreas impactadas hoy por municipio y barrio:
Canóvanas
- Barrio Palma Sola (Carretera 185, sector Palma Sola)
- Barrio Campo Rico (Calle Garfield, sector Los Matos)
Vega Baja
- Barrio Tortuguero
- Barrio Yeguada (sector Guarico, Ocean Front, Puerto Nuevo, Villas de la Playa)
Barranquitas
- Barrio Barrancas (hacia Radio Oro)
Orocovis
- Barrio Sabana (sectores Padilla y Los Meléndez, PR-569 km 3.0 interior)
Dorado
- Urbanización Dorado Beach Estate
Ponce
- Extensión La Rambla (Calle Siervas de María)
- Barrio Portugués Urbano (Urbanización Villa Grillasca y múltiples calles)
- Eliminación de vegetación en calles: Dr. Virgilio Biaggi, Julio C. Arteaga, A. Colón, Costa Coral, Jaime Pericas, Federico Ramos, Cosme Tizol, Modesto Rivera, Juan Ríos Ovalle, Rito Morell Campos, áreas cercanas a la Iglesia Santa María Reina, Las Américas Housing, Escuela Huffman, entre otras.
Arroyo
- Barrio Pitahaya (Comunidad Santa Catalina)
Cidra
- Barrio Arenas (sector Santa Clara, Parcelas Blancas, Villa Santa Clara)
San Juan
- Condominio Quintas de Cupey Gardens
- Condominio Villas de Paseo Sol
- Urbanizaciones Alturas del Remanso, Borinquen Gardens, El Remanso, Húcares, Laderas de Palma Real, Paseo de la Fuente, Paseo del Parque, Paseo Las Brisas, Paseo San Juan, Paseo Real, Paseo Mayor, Paseo Las Vistas I, Paso Alto, Riberas del Señorial
Utuado (Punto caliente)
- Sectores: El Corcho, La Altura, Escuela Carmen Aponte, Cayucos, El Calvario, Jácana, Los Medina
Humacao
- Calle Font Artelo 215 (nueva construcción)
Cayey
- Urbanización Remanso, Condominio Los Robles
- Calles: Washington, Lincoln, Estevan Rivera, Violeta Vázquez, Ave. José de Diego
Coamo
- Barrio Coamo Arriba (trabajo solicitado por cliente)