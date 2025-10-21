LUMA Energy informó que este martes se estarán realizando mejoras planificadas como parte de su esfuerzo por aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema.

Estos trabajos incluyen reemplazo de postes, reparación de líneas, manejo de vegetación, nueva construcción y labores solicitadas por clientes.

“Reconocemos que estas mejoras pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo”, expresó LUMA en un comunicado.

“Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras realizamos estos trabajos esenciales”, añadió.

Además de los trabajos que requieren interrupciones, también se están realizando mejoras que no afectan el servicio eléctrico, pero que igualmente aportan al fortalecimiento y modernización de la red.

Áreas impactadas hoy por municipio y barrio:

Canóvanas

Barrio Palma Sola (Carretera 185, sector Palma Sola)

Barrio Campo Rico (Calle Garfield, sector Los Matos)

Vega Baja

Barrio Tortuguero

Barrio Yeguada (sector Guarico, Ocean Front, Puerto Nuevo, Villas de la Playa)

Barranquitas

Barrio Barrancas (hacia Radio Oro)

Orocovis

Barrio Sabana (sectores Padilla y Los Meléndez, PR-569 km 3.0 interior)

Dorado

Urbanización Dorado Beach Estate

Ponce

Extensión La Rambla (Calle Siervas de María)

Barrio Portugués Urbano (Urbanización Villa Grillasca y múltiples calles)

Eliminación de vegetación en calles: Dr. Virgilio Biaggi, Julio C. Arteaga, A. Colón, Costa Coral, Jaime Pericas, Federico Ramos, Cosme Tizol, Modesto Rivera, Juan Ríos Ovalle, Rito Morell Campos, áreas cercanas a la Iglesia Santa María Reina, Las Américas Housing, Escuela Huffman, entre otras.

Arroyo

Barrio Pitahaya (Comunidad Santa Catalina)

Cidra

Barrio Arenas (sector Santa Clara, Parcelas Blancas, Villa Santa Clara)

San Juan

Condominio Quintas de Cupey Gardens

Condominio Villas de Paseo Sol

Urbanizaciones Alturas del Remanso, Borinquen Gardens, El Remanso, Húcares, Laderas de Palma Real, Paseo de la Fuente, Paseo del Parque, Paseo Las Brisas, Paseo San Juan, Paseo Real, Paseo Mayor, Paseo Las Vistas I, Paso Alto, Riberas del Señorial

Utuado (Punto caliente)

Sectores: El Corcho, La Altura, Escuela Carmen Aponte, Cayucos, El Calvario, Jácana, Los Medina

Humacao

Calle Font Artelo 215 (nueva construcción)

Cayey

Urbanización Remanso, Condominio Los Robles

Calles: Washington, Lincoln, Estevan Rivera, Violeta Vázquez, Ave. José de Diego

Coamo