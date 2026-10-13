La empresa LUMA Energy realizará este martes trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de sus iniciativas para reforzar la infraestructura y mejorar la confiabilidad del servicio.

Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, restauración de subestaciones, reparación de líneas y equipos eléctricos, mantenimiento del sistema soterrado y remoción de vegetación peligrosa.

Estos son los municipios y sectores incluidos en el itinerario divulgado por la empresa.

Aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo: Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo; comunidad Víctor Rojas; escuela Francisco Pachín Marín; escuela Martín Diego Delgado; sector Barrancas; sector Las Canelas; sector Los Mora; sector Paseos Esmeralda; urbanización Colinas de Palmarito; extensión Villa Los Santos 1; urbanización Jardines de Arecibo; urbanización Marisol; urbanización Parque de Jardines; urbanización Paseo Los Húcares; urbanización Reparto Luribet; urbanización University Gardens; urbanizaciones Villa Los Santos y Villa Los Santos 2; urbanización Villas del Remanso; urbanización Villa Serena; urbanización Vista Azul; comunidad Navas y sector Cunetas.

PUBLICIDAD

Guaynabo: urbanización Villa Clementina y urbanización Alto Apolo.

Aguas Buenas: carretera PR-156, kilómetro 41.7, parcelas Bayamoncito.

Gurabo: carretera PR-945, ramal PR-9945, barrio Celada; sectores Los Chinos Norte, Centro y Sur.

San Lorenzo: carretera PR-183, barrio Hato; sector Parcelas Viejas; camino La Loma; Los Hernández; Cuchillas Arriba y Villa de Hato.

Cabo Rojo: urbanización Santa Rita, calle 1; sector El Combate; calle Vista del Canal; avenida Kitten y callejón Los Fas.

Trabajos requeridos por clientes

Aguadilla: carretera PR-459, sector Esteves.

Salinas: poblado Aguirre; parque industrial; Centro Judicial; edificio gubernamental y centro médico en el casco urbano.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

San Juan: edificios San Francisco 401, 403 y 405; Balcones al Castillo; San Francisco Apartments; O’Donnell 200; Starbucks; edificio Gambaro y calle Tetuán, entre San Francisco y Recinto Sur, incluidos clientes junto al antiguo Teatro Tapia, en el Viejo San Juan.

Remoción de vegetación peligrosa

Aguada: carretera PR-411, barrio Piedras Blancas; sector Bajuras y Villa Ofelia.

Florida: carretera PR-140, kilómetro 57.1, barrio San Agustín.

Guaynabo: barrio Santa Rosa III.

Juncos: barrio Canta Gallo, calle 7.

Villalba: barrio El Semil, carretera PR-514.

Trujillo Alto: barrio Quebrada Negrito, carretera PR-181.

Guayanilla: barrio Macaná, sector Lugaro; sector Botica; Macaná-Cotuí, sector Los Velázquez y sector Santones.

Restauración y modernización de subestaciones

Arecibo: urbanización Reparto Colina Verde; sectores Santiago Péndula, Sorongo, Betancourt, Celso Díaz, Cuesta del Río, El Saco, Hoyo Malo, La Paloma, Matojillo, Palma Sola, Sonadora, Talavera, Aguilar, El Palmar, La Gallera, Los Martínez, Punta Brava y Verdum; barriada Colón; escuela Timoteo Delgado; parcelas Rafael González, Roberto Clemente 1, Roberto Clemente 2 y Capáez; urbanización Reparto Monte Verde; urbanizaciones Estancias de Vista Verde, La Arboleda, Valle Verde, Verde Luz, Villa Campo Verde y Villa Cristina; y parcela Corcovado.

PUBLICIDAD

Hatillo: sectores Cuesta Los Mudos, La Paloma y Las Planas.

San Juan: condominios Mar Wan, Patio del Sol y Sunrise Elderly; urbanizaciones Hyde Park, Santa Ana, University Gardens, Villas de Palma Real, Jardines Metropolitanos y Villa Nevárez; estación experimental agrícola y escuela Julio Selles Solá.

Conexión y desconexión de clientes del sistema soterrado

Salinas: centro comercial Salinas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián: barrio Aibonito; sectores de Robles; colmado Ávila; sector La Piedra Quintana; Hogar de Ancianos de Robles; sector El Paraíso; Estancia Paraíso; Aibonito Guerrero; Serrano y carretera PR-447.

Aibonito: barriada San Luis y calle Palestina.

Arroyo: urbanización Belinda; barrios Concordia y Palmas; Mar del Sur; Arroyo; y barrio Obén, en el pueblo de Patillas; escuela Cayetano Sánchez.