LUMA Energy realizará este martes trabajos relacionados con el sistema eléctrico en 18 municipios, como parte de proyectos de mantenimiento, reparación, modernización y mejoras a la infraestructura.

Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, remover vegetación peligrosa, restaurar y modernizar subestaciones, reparar puntos calientes y reemplazar o reparar líneas eléctricas y equipos.

Estos son los municipios y sectores incluidos en el itinerario:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo: carretera 653, Barranca.

carretera 653, Barranca. Aibonito: barrio La Plata; carretera 728, kilómetro 1, H-5; barrio Asomante; Llanos, sector Morales; carretera 162, kilómetro 9.4 interior.

barrio La Plata; carretera 728, kilómetro 1, H-5; barrio Asomante; Llanos, sector Morales; carretera 162, kilómetro 9.4 interior. Gurabo: barrio Celada, sector Los Chinos; carretera 9942, kilómetro 0.8 interior; barrio Rincón, intersección de la carretera 189, R-932, kilómetro 1, hectómetro 3, sector Carmelo Cuadrado.

barrio Celada, sector Los Chinos; carretera 9942, kilómetro 0.8 interior; barrio Rincón, intersección de la carretera 189, R-932, kilómetro 1, hectómetro 3, sector Carmelo Cuadrado. San Lorenzo: calle El Triángulo, barrio Hato; carretera 183, kilómetro 7, hectómetro 5.

calle El Triángulo, barrio Hato; carretera 183, kilómetro 7, hectómetro 5. Lajas: barrio Palmarejo.

barrio Palmarejo. Ponce: calles Vives, Capitán Correa, Progreso, Melero y Reina Isabel; Ponce Pueblo; callejón Hormigueros.

calles Vives, Capitán Correa, Progreso, Melero y Reina Isabel; Ponce Pueblo; callejón Hormigueros. Manatí: urbanización Porto Fino; condominio Mar Chiquita, en la carretera 648; Tierras Nuevas.

Trabajos requeridos por un cliente

Bayamón: calle 5, esquina 9, urbanización Sierra Linda.

Nueva construcción

Guaynabo: Guaynabo Detention Center.

Remoción de vegetación peligrosa

Aguadilla: casco del pueblo de Aguadilla; Aguadilla Mall; avenida Corazones; El Paseo Real Marina.

casco del pueblo de Aguadilla; Aguadilla Mall; avenida Corazones; El Paseo Real Marina. Villalba: Parcelas Jagüeyes; Parcelas Jagüeyes Cotorerras; Hacienda Sosa; Jagüeyes Arriba; sectores Los Bravos y Los Cabros; urbanización Miraflores.

Parcelas Jagüeyes; Parcelas Jagüeyes Cotorerras; Hacienda Sosa; Jagüeyes Arriba; sectores Los Bravos y Los Cabros; urbanización Miraflores. San Juan: calle Antonio Arroyo; calle R. Alfonso Torres; avenida Francisco Paz Granela; calles Alonso Torres, Manuel Texidor, Santiago Carreras, Pillot García, Jorge Rivera Gautier, Antonio Arroyo y San Alfonso, en la urbanización Santiago Iglesias.

calle Antonio Arroyo; calle R. Alfonso Torres; avenida Francisco Paz Granela; calles Alonso Torres, Manuel Texidor, Santiago Carreras, Pillot García, Jorge Rivera Gautier, Antonio Arroyo y San Alfonso, en la urbanización Santiago Iglesias. Guánica: barrio Ciénaga; Ciénaga, sector Laguna; LS-Jaime Ramos Quiñones.

barrio Ciénaga; Ciénaga, sector Laguna; LS-Jaime Ramos Quiñones. Sabana Grande: barrio Santana, carretera 120.

barrio Santana, carretera 120. Yauco: barrio Diego Hernández, sector El León.

Restauración y modernización de subestaciones

Salinas: las labores abarcan una extensa lista de sectores, urbanizaciones, barrios, residenciales, parcelas, comercios y otras comunidades, entre ellas Hacienda Las Carolinas, Salinas Industrial Park, Parcelas Las 80, residencial Brisas del Mar, Arenal, Borinquen, casco urbano, Coco Margarita, Las Mercedes de los Poleos, Poleos, Villa Cofresí, Villa Esperanza, Las Marías, Godreau, Hacienda Magdalena, Playita, Playa, Corales del Mar, Estancias de Evelymar, Hacienda Carmen, Jardines de Salinas, Marbella, Parque Gabriela, Solana de Salinas, Valles de Salinas, Veredas del Mar, Villa Natalia y Vistas de Salinas, entre otras.También se incluyen el Camp Santiago Joint Maneuver Training Center, Plaza Salinas Shopping Center, Paseo Horizonte 2, Salinas Elderly Apartments y la farmacia Walgreens, entre otros puntos.

las labores abarcan una extensa lista de sectores, urbanizaciones, barrios, residenciales, parcelas, comercios y otras comunidades, entre ellas Hacienda Las Carolinas, Salinas Industrial Park, Parcelas Las 80, residencial Brisas del Mar, Arenal, Borinquen, casco urbano, Coco Margarita, Las Mercedes de los Poleos, Poleos, Villa Cofresí, Villa Esperanza, Las Marías, Godreau, Hacienda Magdalena, Playita, Playa, Corales del Mar, Estancias de Evelymar, Hacienda Carmen, Jardines de Salinas, Marbella, Parque Gabriela, Solana de Salinas, Valles de Salinas, Veredas del Mar, Villa Natalia y Vistas de Salinas, entre otras.También se incluyen el Camp Santiago Joint Maneuver Training Center, Plaza Salinas Shopping Center, Paseo Horizonte 2, Salinas Elderly Apartments y la farmacia Walgreens, entre otros puntos. San Juan: subestación 1497, Coliseo 1, y subestación 1473, A.A.A.

Reparación de puntos calientes

Toa Baja: calles Paseo Dorado, Paseo Diana y Marginal Central, en Levittown.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Cayey: barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.

barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido. Aibonito: PR-724, barriada San Luis y extensión San Luis.

Los trabajos forman parte de las labores programadas por LUMA para atender y fortalecer distintos componentes de la infraestructura eléctrica en varios puntos de Puerto Rico.