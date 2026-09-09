LUMA Energy llevará a cabo este miércoles trabajos de mantenimiento, construcción, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Puerto Rico.

Las labores programadas incluyen desde la remoción de vegetación peligrosa hasta trabajos de modernización de subestaciones, instalación de nueva infraestructura, conexión de clientes y reparación de líneas y equipos.

Estas son las áreas identificadas por LUMA para cada tipo de trabajo:

Remoción de vegetación peligrosa

Cidra: carretera PR-734, barrio Arenas, sectores Domingo Montalva, Justo Rodríguez y Marcelo, además de Obras Públicas de Cidra.

Bayamón: comunidad Dajaos y sectores Algarín, Chícharo, El Gandul, El Pueblito, Gascot, La Trocha, Loma del Viento, Los Burgos, Quebrada Honda, Riito, Los Juanes y Los Corozos.

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Humacao: carreteras PR-185 y PR-953, barrio Gurabo Abajo, sectores Piñas, La Tajea y Las 400.

Ponce: carretera PR-123, barrio Magueyez, Camino Viejo, Tierras Buenas, Granada Hill, Corral Viejo y Pastillo.

Restauración y modernización de subestaciones

Maricao: sectores Las Abejas, Las Piedras y Santones.

Juana Díaz: comunidad Cristina, comunidad Piedra Aguzá, comunidad Santa Marta, sector Las Palmas, urbanización Alturas del Encanto, urbanización Extensión Jacaguax, urbanización Extensión Las Marías, urbanización Quintas de Altamira, urbanización Reparto Las Marías, urbanización Valle Húcares, urbanización Villa El Encanto, urbanización Villa Francés, urbanización Estancias del Río, urbanización Estancias del Sur, Residencial Kennedy, Residencial Leonardo Santiago, Residencial Villa del Parque, urbanización Esperanza, urbanización Extensión del Carmen, urbanización Jacaguax, urbanización Jardines de Santo Domingo, urbanización Tomás Carrión Maduro, urbanización Palacios del Prado, comunidad Extensión Guayabal, comunidad Guayabal, Escuela Juanita Rivera, sectores Cerro, Cuevitas, La Colonia, Las Magas, Paso Hondo, Rincón, urbanización Estancia del Guayabal, urbanización Residencial Lomas, urbanización Úrsula Milán, urbanización Valle Esmeralda, sector La Cumbre, sector Quintas del Alba, sector Santo Domingo, sector Talas Largas, Condominio Juana Díaz Housing, Edificio Portales de San Martín, sector Callejón Las Marías, urbanización Colinas de San Martín, urbanización Del Carmen, urbanización Hermanos Santiago, urbanización Las Flores, urbanización Reparto Monclova, urbanización San Martín, urbanización San Martín 2, urbanización Villa del Sol, Plaza Juana Díaz y urbanización Residencial Lomas.

Nueva construcción

Aguadilla: Housing Coast Guard Base Ramey.

Trabajos requeridos por clientes

Las Piedras: carretera 31, kilómetro 14, barrio Lijas.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aibonito: calle Genasaret, barriada San Luis.

Arecibo: Industrial Zeno Gandía y Víctor Rojas 2.

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Gurabo: calle 8, urbanización Villa del Carmen.

Luquillo: locales de los kioscos de Luquillo.

Cabo Rojo: urbanización Villa Isabel, calle Independencia.

Vega Baja: carretera 676, kilómetro 6.4, barrio La Ceiba, sector Bajuras.

Conexión y desconexión de cliente soterrado

Mayagüez: Residencial Río Cristal.

Reparación de puntos calientes

Maricao: Monte del Estado, sector La Piedra, carretera 120.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Guaynabo: Escuela Elemental Ramón Marín Solá, sectores La Lomita, Los Filtros, Extensión La Colina, La Colina, La Lomita, Muñoz Rivera, barriada Romero, comunidad Deya, Deya Elevator Services, sector Santa Rosa I, Eleno Rentas, El Hoyo, El Llano, Ensanche López, La Apama I, La Trinchera, Los López, Los Losada, Los Marreros, Los Restos, Pepe Burgos, Pepe Resto, Pucho Huertas, Los Torres, Los Valera, Canta Gallo, El Siete, Los Rivera, Los Rodríguez y Meliá.

También se realizarán trabajos en las urbanizaciones Colimar, Colinas de Guaynabo, Sierra Berdecía, Villa Omar, Estancias del Parque, Highland Gardens, Juan Ponce de León, Parkville Terrace, Parkville, Quintas de Parkville, Riverside, El Álamo, Villa Ávila, Villa Clementina, Alturas de Santa María, Collegeville, Mallorca y San Ramón. Además, figuran Wesleyan Academy y el Residencial Rafael Martínez Nadal.

Salinas: barrios Parcelas Vázquez, La Palma, Vertero y Monte Grande.

Santa Isabel: sector Lomas del Expreso, carretera 153.

San Germán: barrio Hoconuco, carretera 2, y urbanización Quinta de la Ceiba.

Río Grande: barrio Carola, carretera 3, parcelas Carola.

Guánica: barrio Ciénaga, sector Fuig, calle 1, comunidad Fuig, calle 5.

Las labores forman parte del programa de trabajos de LUMA para atender y fortalecer distintos componentes de la red eléctrica. La naturaleza de algunas intervenciones podría requerir interrupciones temporales del servicio en las áreas donde se realicen los trabajos.

Los residentes de las comunidades incluidas en el itinerario deben mantenerse atentos a cualquier aviso relacionado con cambios en el servicio mientras se desarrollan las labores programadas.